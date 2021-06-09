【加密貨幣】投資比特幣前先回答這5個問題

愈來愈多的人開始冒險投資加密貨幣，而比特幣仍然是當中最受歡迎的。如果你可能正在考慮在近日加密幣下跌期間將一些資金投入比特幣，在此之前，請務必回答以下5條關鍵問題。

1. 你的動機是甚麼？

如果你覺得比特幣符合你的整體投資策略，那麼購買比特幣是值得考慮的一回事。你可能會覺得，將其添加到你的投資組合將為你提供一些資產多元化，特別是如果目前你只投資於股票。不論如何，如果你打算購買任何加密貨幣，你應該有一個特定的理由這樣做。不應因為你不斷聽到其他人在做，你就跟隨。

2. 你了解所涉及的風險嗎？



像所有加密貨幣一樣，比特幣的價格可能非常不穩定。雖然股票也是，但比特幣更容易受個人因素影響。早前，特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克在推特上發文，指他的公司將暫時不再接受比特幣支付其流行的電動汽車，比特幣的價格一度跳水。比特幣可能成為極端價格波動的受害者。這並不意味着你不應該投資，但你應該在購買之前充分了解其風險。

3. 你是否將比特幣與其他加密幣進行了比較？

比特幣可能是當今最容易識別及被接受的加密貨幣，但是熟悉一個名字並不會自動使它成為正確的選擇。在決定哪種最適合你的投資組合之前，請先研究其他更新的加密貨幣。

4. 一旦買入你的計劃是甚麼？

當你購買股票時，制定策略很重要。例如，你可以採用買入並持有的方法──買入優質股票並將它們保留在你的投資組合中數年或數十年。同樣，你應該有一個擁有比特幣的策略。你是否打算長期持有它，忽略其短期走勢，希望它成為一種長期的價值儲存手段？或者你是否將其視為你打算快速出售以獲取利潤的短期投機？在繼續之前，請先制定你的投資計劃。

5. 如果比特幣暴跌，你的財務狀況會怎樣？

比特幣的未來價值很大程度上取決於它是否會成為一種被廣泛接受的貨幣形式。而現在，我們真的不知道它的未來會怎樣。因此，如果你要購買它，則需要為它的價格可能大幅下跌的可能性做好準備。這可能不會發生，但這是你在投資之前需要讓自己適應的風險。

所以問問自己：失去大部分或全部你計劃投入比特幣的錢，會阻礙你在你想要退休時退休嗎？其價值如果崩潰會否阻礙你實現其他長期財務目標，例如購買房屋或支付子女的教育費用？當你考慮要為任何加密貨幣投入資金時，這些是你應該考慮的事情。在購買之前，請在腦海中清楚地思考答案。

比特幣最終可能不僅是適合你的投資，而且是回報豐厚的投資。但在投入資金之前，請確保你回答了這些問題。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。