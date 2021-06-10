【消費優惠】7-11限時加推優惠多款產品$10一口價

7-11又推出限時10元優惠，有多款食物飲品都只係一口價10元，當中包括即食麵、飲品、餅乾、冰條等，即睇有咩產品啦！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】