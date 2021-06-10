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【消費優惠】7-11限時加推優惠多款產品$10一口價

精明消費 10:30 2021/06/10

分享：

7-11又推出限時10元優惠，有多款食物飲品都只係一口價10元，當中包括即食麵、飲品、餅乾、冰條等，即睇有咩產品啦！

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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