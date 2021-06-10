【消費優惠】7-11限時加推優惠多款產品$10一口價 精明消費 10:30 2021/06/10 分享： 7-11又推出限時10元優惠，有多款食物飲品都只係一口價10元，當中包括即食麵、飲品、餅乾、冰條等，即睇有咩產品啦！ ▼點擊圖片放大 +9 +8 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Inspire Hub運動主題快閃倉低至2折 今日 【消費優惠】Inspire Hub運動主題快閃倉低至2折 【消費優惠】Net-A-Porter網購大減價 名牌手袋低至半價 2021/06/09 【消費優惠】Net-A-Porter網購大減價 名牌手袋低至半價 【消費優惠】同舟口罩尖沙咀Pop Up店指定款式$150／2盒 2021/06/09 【消費優惠】同舟口罩尖沙咀Pop Up店指定款式$150／2盒 【疫苗抽獎】李嘉誠基金會及長江集團設2,000萬抽獎 頭獎500萬元禮券可買樓 2021/06/08 【疫苗抽獎】李嘉誠基金會及長江集團設2,000萬抽獎 頭獎500萬元禮券可買樓 【打針有獎】英皇戲院送出2萬張戲票 鼓勵市民積極接種疫苗 2021/06/08 【打針有獎】英皇戲院送出2萬張戲票 鼓勵市民積極接種疫苗 著數優惠 檸檬 7－Eleven 飲品 汽水