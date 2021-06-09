【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請

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加拿大在年初公布吸引港人人才移居當地的新安排，讓合資格港人申請有效期最長3年的工作簽證。加拿大政府公布，現已開放另外兩種取得永久居留的途徑，讓符合條件的香港居民申請，以便移民加拿大。
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新增兩條港人永久居留途徑
加拿大移民、難民及公民部指，加拿大和香港的關係密切，自150多年前，第一批香港人赴加後，香港人一直為加拿大作出貢獻。加拿大移民、難民及公民部部長門迪奇諾（Marco Mendicino）指，現時開放兩種新移民途徑，為香港居民提供永久居留權，包括針對從加拿大認可的專上教育機構畢業的畢業生；以及在加拿大至少有1年工作經驗，並符合語言和教育標準的香港居民，可以直接申請永久居留權。
符合條件的香港居民，申請永久居留權時須具有效加拿大的臨時居民身份，並且在提交申請及獲得永久居留權時身於加拿大。申請人須滿足特定的語言、教育、工作和資格要求，並且須遵守加拿大的常規移民申請、篩選程序及要求。
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途徑A（Stream A）
申請人必須在過去3年內在加拿大指定的專上教育機構，完成以下教育證書之一，其中最少50%的授課時間需要在加拿大，無論是親身或網上授課都可接受：
途徑B（Stream B）
申請人必須在過去3年內在加拿大至少有1年的全職工作經驗（或兼職工作經驗，即總共至少 1,560小時）；他們還必須在過去5年內在加拿大境內或境外的專上學習機構完成以下其中一項：
責任編輯：李瑩
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欄名 : 移民攻略