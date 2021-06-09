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【移民加拿大】加國新增兩條港人永久居留途徑　在當地大專畢業或工作可申請

美加 11:23 2021/06/09

分享：

加拿大在年初公布吸引港人人才移居當地的新安排，讓合資格港人申請有效期最長3年的工作簽證。加拿大政府公布，現已開放另外兩種取得永久居留的途徑，讓符合條件的香港居民申請，以便移民加拿大。

【為子女移居加國　港青轉行當醫護助理由低做起：按此

新增兩條港人永久居留途徑

加拿大移民、難民及公民部指，加拿大和香港的關係密切，自150多年前，第一批香港人赴加後，香港人一直為加拿大作出貢獻。加拿大移民、難民及公民部部長門迪奇諾（Marco Mendicino）指，現時開放兩種新移民途徑，為香港居民提供永久居留權，包括針對從加拿大認可的專上教育機構畢業的畢業生；以及在加拿大至少有1年工作經驗，並符合語言和教育標準的香港居民，可以直接申請永久居留權。

符合條件的香港居民，申請永久居留權時須具有效加拿大的臨時居民身份，並且在提交申請及獲得永久居留權時身於加拿大。申請人須滿足特定的語言、教育、工作和資格要求，並且須遵守加拿大的常規移民申請、篩選程序及要求。

【加國便利港人移民新簽證　啟動3個月收近6000申請：按此

途徑A（Stream A）

申請人必須在過去3年內在加拿大指定的專上教育機構，完成以下教育證書之一，其中最少50%的授課時間需要在加拿大，無論是親身或網上授課都可接受：

  • 學位（學士學位、碩士學位或博士學位）
  • 至少2年課程的文憑
  • 至少1年課程的研究生或研究生證書（文憑或證書）；此外，該課程須要求獲得大專學位或文憑，並且須在開始課程前不超過5年獲得。

途徑B（Stream B）

申請人必須在過去3年內在加拿大至少有1年的全職工作經驗（或兼職工作經驗，即總共至少 1,560小時）；他們還必須在過去5年內在加拿大境內或境外的專上學習機構完成以下其中一項：

  • 學位（學士學位、碩士學位或博士學位）
  • 至少2年課程的文憑
  • 至少一年課程的研究生或研究生證書（文憑或證書）；此外，該課程須要求獲得大專學位或文憑，並且須在開始課程前不超過5年獲得。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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