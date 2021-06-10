【消費優惠】Inspire Hub運動主題快閃倉低至2折 精明消費 09:00 2021/06/10 分享： 鐘意運動嘅你，一定要去中環Inspire Hub舉辦嘅「運動主題快閃倉」，Palladium、K-Swiss、Jansport、Pacsafe、Mirabell、Her Own Words等品牌貨品以低至2折優惠發售，有齊運動服、內衣、泳裝、鞋、襪、帽、背囊等，優惠期至6月21日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Net-A-Porter網購大減價 名牌手袋低至半價 2021/06/09 【消費優惠】Net-A-Porter網購大減價 名牌手袋低至半價 【消費優惠】同舟口罩尖沙咀Pop Up店指定款式$150／2盒 2021/06/09 【消費優惠】同舟口罩尖沙咀Pop Up店指定款式$150／2盒 【疫苗抽獎】李嘉誠基金會及長江集團設2,000萬抽獎 頭獎500萬元禮券可買樓 2021/06/08 【疫苗抽獎】李嘉誠基金會及長江集團設2,000萬抽獎 頭獎500萬元禮券可買樓 【打針有獎】英皇戲院送出2萬張戲票 鼓勵市民積極接種疫苗 2021/06/08 【打針有獎】英皇戲院送出2萬張戲票 鼓勵市民積極接種疫苗 【消費優惠】30周年慶 Pokka Café指定日子惠顧主餐牌或套餐送龍蝦半隻 2021/06/08 【消費優惠】30周年慶 Pokka Café指定日子惠顧主餐牌或套餐送龍蝦半隻 運動 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 中環 運動 品牌