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Louis Vuitton聯乘NBA第二擊　富家公子當入樽

博客 18:17 2021/06/09

分享：

現在的高級時裝品牌要吸引消費者的注意？已經去到絞盡腦汁的地步，直到今時今日，大家還有甚麼聯乘系列沒見過？所以，聯乘系列給人的驚喜愈來愈少是不爭的事實，至於這次已經和NBA第二次合作的Louis Vuitton，有沒有新火花？大家不妨看看以下介紹。

Louis Vuitton X NBA聯乘系列已經來到第二季。（真皮外套$77,500/圖片由品牌提供）

自從LV的男裝創作總監Virgil Abloh登場以來，不少設計都有著爭議性，但今次這個系列反而來得實在，設計方向不是一面倒只推出運動服就此了事，反而在構思時以運動員角度思考。

縫製銀包的皮革模仿了籃球表面造出凹凸的紋理。（$10,000/圖片由品牌提供）

不少愛好籃球運動的年青人，在打扮上都會穿上白襪配合拖鞋，不知道這對拖鞋會否是他們終極目標？（$4,800/圖片由品牌提供）

這一對黑色slip-on球鞋表面的皮革，同樣造出籃球表面的模樣。（$7,750/圖片由品牌提供）

包括他們在飛往外地出賽、比賽時和面對傳媒時所穿著的服裝出發，背後的潛台詞亦即是說整個聯乘系列包攬jet set風格的休閒便服、經時裝化過來的運動服，同時還有足可以出席比較隆重場合的西裝等項目。

鞋盒型的背囊加上一個籃球網。（$29,800/圖片由品牌提供）

適合短trip的手提旅行袋，袋身落齊籃球紋、籃球網和NBA等商標，屬die hard支持者必備的項目。（$51,000/圖片由品牌提供）

當中的細節好像有用顏色鮮艷的英文字體拼湊出Louis Vuitton字樣，而這些字體正式沿用了NBA的獨特字款。此外，配飾皮革上應用模仿了籃球上凹凸的紋理，並且加入籃球網等，整個系列沒有石破天驚的項目，但「穩陣」而又有丁點花巧的服裝，不就是今天市場上大部分男性的要求嗎？

產品查詢：8100 1182

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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