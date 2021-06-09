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【消費優惠】昂坪360長者優惠價$20　馬拉松開倉指定運動品牌產品2折

精明消費 07:00 2021/06/09

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 昂坪360：長者優惠價$20

由即日起至7月14日，昂坪360推出長者優惠，65歲或以上長者可以20元優惠價乘搭昂坪纜車（來回標準車廂）。

預訂網站

2. 馬拉松開倉：指定運動品牌產品2折

由即日起至6月14日，馬拉松舉行便服及運動名牌開倉，20個名牌運動品牌都有優惠，指定貨品2折起。當中包括Adidas、Nike、Reebok、Skechers、Puma、Under Armour、Converse、Vans、Catalog等，指定貨品2件再8折，3件再7折！

時間：上午11時至晚上8時
地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

3. 東海堂：凍蜜柑伯爵茶寒天買一送一

由即日起至6月11日，於指定東海堂分店購買「蜜柑伯爵茶•寒天」，可享買一送一優惠！產品數量有限，售完即止。

指定分店：

葵芳新都會廣場、金鐘廊、將軍澳廣場、奧海城、萬宜、宇晴滙、天星碼頭、卑路乍街、元朗教育路、九龍貿易中心

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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