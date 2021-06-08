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【5000元消費券】消費券直接等同八達通餘額　毋須個人八達通亦可登記

精明消費 17:45 2021/06/08

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【5000元消費券】消費券直接等同八達通餘額　毋須個人八達通亦可登記

財政司司長陳茂波昨透露，會於6月下旬公布5,000元電子消費券計劃的詳情，包括登記手續及發放安排，並預計7月接受登記。負責發放消費券的儲值支付工具Alipay HK及八達通今早接受電台訪問，解答有關消費券計劃問題。

【消息：傳7月初接受申請消費券　最快暑假內收到：按此

毋須個人八達通亦可申請

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，政府屆時會設立中央平台讓市民登記，若使用八達通領取消費券，只需登記八達通卡號碼，無論實體八達通卡或手機八達通都可以領取，亦沒有限制必須為個人八達通卡。

她續指，八達通沒有分開消費券及餘額，當消費券存入八達通內，即等同八達通餘額。因此，消費券或可用於支付交通費用，惟李玉兒表示需待政府公布消費券使用範圍才可確定。若市民使用八達通領取消費券，屆時可透過手機程式、網頁及熱綫查閱消費券的使用詳情及餘額。

李玉兒亦提到，政府分期分放消費券，市民亦只需登記一次即可，毋須逐次登記。另外，若市民用實體卡登記，領取消費券方式與交通補貼一樣。若已下載八達通手機應用程式，只需拍卡即可領取。至於使用手機八達通，只需要在手機按領取消費券即可領取。

【4大電子支付工具開戶方法+優惠：按此

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，若選用Alipay HK領取消費券，只需輸入戶口識別號碼即可。此外，她亦提到Alipay HK錢包可以分開消費券及平時餘額，用戶消費時可選擇使用消費券或餘額消費。至於如何限制市民套現，因Alipay HK可以限制消費類別，可避免問題出現。

想知道更多5,000元消費券詳情，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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