  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】亞太區ESG債券發行規模達690億美元創新高　綠債佔7成

綠色金融 16:52 2021/06/08

分享：

【ESG】亞太區ESG債券發行規模達690億美元　創同期紀錄新高　綠色債券佔7成

氣候問題引起國際社會關注，各國相繼設定碳中和減排目標，環境、社會和公司管治（ESG）投資熱潮持續發展。據《路透》報道，今年以來亞太區ESG債券發行規模達690億美元，創同期歷來新高，反映發債機構積極迎合可持續發展的投資趨勢，滿足投資者的需求。

【對可持續投資興趣漸增　瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致：按此

亞太區發ESG債券規模超美

Refinitiv數據顯示，截至6月7日，亞太地區今年以來已發行690億美元的ESG債券，其中綠色債券佔70%，可持續相關債券佔20%。中國佔亞太ESG債券發行量的比率達到51.3%，南韓則佔21.2%。報道指，今年以來亞太地區（日本除外）企業、政府及其他機構發行的ESG債券，規模較美國更大，為2年以來首見。

隨着各國推動新冠疫苗接種計劃，帶動經濟復甦，全球投資者正加碼投資亞太地區，與此同時，亞太地區地區正加快發行ESG債券的步伐。銀行業人士指，這股ESG債券的趨勢將會延續，以帶動銀行收入，部分國際大型投資銀行亦正擴充團隊，以滿求持續升溫的ESG債券需求。

報道引述花旗集團亞太地區企業銀行主管Kaleem Rizvi表示，市場對綠色存款、貸款的需求攀升至近幾年來的高水平，愈來愈多的客戶意識到他們需要明確的ESG投資策略，不想錯過這股投資熱潮。

【政府年內發行綠色零售債券　擬提高政府債券及綠債借款上限：按此

港府近年致力推動綠色金融，實現低碳轉型。財經事務及庫務局局長許正宇早前表示，本年度政府將發行綠色零售債券。為增加發債的彈性，政府擬根據《借款條例》向立法會提交決議案，建議將政府綠色債券計劃的借款上限，由目前的1,000億元提高至2,000億元。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此

欄名 : 綠色投資

相關文章

【ESG】把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐
2021/05/30
【ESG】把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐
【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元
2021/05/31
【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎
2021/06/02
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎
【ESG】信和招聘逾千個職位　求職者對可持續發展職位最感興趣
2021/06/02
【ESG】信和招聘逾千個職位　求職者對可持續發展職位最感興趣
【抗通脹】黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」
2021/06/02
【抗通脹】黃金不再是焦點　抗通脹要靠「新時代的石油」

你可能感興趣

【ESG】把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐
15:00 2021/05/30
【ESG】把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐
【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元
17:48 2021/05/31
【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎
10:40 2021/06/02
【ESG】晨星：全球主題基金規模3年增逾兩倍　能源轉型主題基金最受歡迎

最新專欄文章 更多

【ESG】通脹另類「好處」？　學者：油價上升或能加快能源轉型
2021/06/07
【ESG】通脹另類「好處」？　學者：油價上升或能加快能源轉型
【ESG】對可持續投資興趣漸增　瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致
2021/06/03
【ESG】對可持續投資興趣漸增　瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致
【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元
2021/05/31
【ESG】受惠新能源趨勢　白銀有望升穿歷史高位劍指50美元
【ESG】把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐
2021/05/30
【ESG】把握碳減排發展機遇　港須加快綠色金融發展步伐
【ESG】渣打：看好電動車再生能源前景　現時是吸納ESG概念股良機
2021/05/27
【ESG】渣打：看好電動車再生能源前景　現時是吸納ESG概念股良機
ESG 可持續發展 債券 投資策略 綠色金融 綠色債券 投資銀行 美國 銀行 集資

下一篇文章

【ESG】通脹另類「好處」？　學者：油價上升或能加快能源轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ESG】投資也可以救地球？ESG基金有哪些投資主題？
【ESG】投資也可以救地球？ESG基金有哪些投資主題？
【ESG】碳中和新時代　再生能源電動車行業續看好　ESG主題基金一年回報逾193%
【ESG】碳中和新時代　再生能源電動車行業續看好　ESG主題基金一年回報逾193%
【ESG】追加Tesla！　標普500 ESG指數ETF一年回報43.6%
【ESG】追加Tesla！　標普500 ESG指數ETF一年回報43.6%
【ESG】國策力推碳中和　郭思治幫你分析2大板塊
【ESG】國策力推碳中和　郭思治幫你分析2大板塊
【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較　邊隻基金一年回報達5.75%？
【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較　邊隻基金一年回報達5.75%？
【ESG】投資響應世界地球日　瑞銀列4大可持續發展投資領域
【ESG】投資響應世界地球日　瑞銀列4大可持續發展投資領域