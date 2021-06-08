【ESG】亞太區ESG債券發行規模達690億美元創新高　綠債佔7成

▲ 【ESG】亞太區ESG債券發行規模達690億美元 創同期紀錄新高 綠色債券佔7成

氣候問題引起國際社會關注，各國相繼設定碳中和減排目標，環境、社會和公司管治（ESG）投資熱潮持續發展。據《路透》報道，今年以來亞太區ESG債券發行規模達690億美元，創同期歷來新高，反映發債機構積極迎合可持續發展的投資趨勢，滿足投資者的需求。

【對可持續投資興趣漸增 瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致：按此】

亞太區發ESG債券規模超美

Refinitiv數據顯示，截至6月7日，亞太地區今年以來已發行690億美元的ESG債券，其中綠色債券佔70%，可持續相關債券佔20%。中國佔亞太ESG債券發行量的比率達到51.3%，南韓則佔21.2%。報道指，今年以來亞太地區（日本除外）企業、政府及其他機構發行的ESG債券，規模較美國更大，為2年以來首見。



隨着各國推動新冠疫苗接種計劃，帶動經濟復甦，全球投資者正加碼投資亞太地區，與此同時，亞太地區地區正加快發行ESG債券的步伐。銀行業人士指，這股ESG債券的趨勢將會延續，以帶動銀行收入，部分國際大型投資銀行亦正擴充團隊，以滿求持續升溫的ESG債券需求。

報道引述花旗集團亞太地區企業銀行主管Kaleem Rizvi表示，市場對綠色存款、貸款的需求攀升至近幾年來的高水平，愈來愈多的客戶意識到他們需要明確的ESG投資策略，不想錯過這股投資熱潮。

【政府年內發行綠色零售債券 擬提高政府債券及綠債借款上限：按此】

港府近年致力推動綠色金融，實現低碳轉型。財經事務及庫務局局長許正宇早前表示，本年度政府將發行綠色零售債券。為增加發債的彈性，政府擬根據《借款條例》向立法會提交決議案，建議將政府綠色債券計劃的借款上限，由目前的1,000億元提高至2,000億元。

責任編輯：李瑩

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