▲ 擔心信用卡被盜用 無號碼卡安全得多？

田太最近發生咗卡資料被盜事件，雖然最後銀行唔需要佢承擔個損失（都幾萬蚊㗎），但係都困擾咗佢（+我）好一段時間，亦都令到佢留意咗Card security嘅問題。

其實近10年喺「假卡」嘅方法經已唔同晒，由以前嘅真係整一張張嘅「假卡」，變成咗純綷攞大家嘅卡號碼同CVV去網上買嘢，今次田太亦都係咁樣中招喇。

【假卡黨用ATM偷錢 原來同呢款提款卡有關？：按此】

點解會畀人攞到卡號碼同CVV呢？除咗有可能去過一啲釣魚網站之外，亦有可能係去餐廳食飯碌卡埋單嗰陣，畀侍應靜靜雞抄低咗啲資料，再轉賣畀假卡集團都未定。

真係咁恐佈？其實餐廳一直都係假卡滋生嘅溫床之一，或者睇完呢篇文，你都會考慮申請返去張「無號碼卡」嚟避免自己惹上麻煩喇。

其實餐廳一直都係假卡滋生嘅溫床呢！

講段小歷史同大家分享一下。

喺假卡仍然係一張張「假膠片」嘅年代，餐廳一直係常見「假卡」滋生嘅溫床，因為以前嘅信用卡大部分都係「無晶片」的「純磁帶卡」，而磁帶係無加密的！

假卡集團會收買餐廳侍應做內應，當攞咗大家張卡去櫃面埋單之際，靜靜雞將大家張卡喺手邊個Skimmer（磁帶閱讀器）度一碌，咁就攞咗大家張卡嘅卡號碼同CVV，然後就可以去做假卡咯！

咁𠵱家做「實體假卡」已經唔多流行，因為𠵱家嘅信用卡已經轉晒做「晶片磁帶混合卡」，又因為晶片加咗密兼且極難複製，喺實體卡支付場景（行內Jargon叫「Card-present」）下遇上假卡嘅機會已經少之又少喇，反而無卡支付場景（行內Jargon叫「Card-not-present」）嘅場景（例如網購）就成為假卡嘅主流喇。

咁大家可能會問，𠵱家好多信用卡仍然有磁帶喺上面，咁用Skimmer唔係一樣整到假卡咩？事實係其實又何需要磁帶+Skimmer，卡面有卡號碼、卡底有CVV，當大家張卡攞咗出櫃枱埋單嘅時候，有心人要攞張紙攞支筆出嚟慢慢抄都得啦。

不過大家又唔使太擔心，因為事實係整完都無咩用，因為張卡本身係一張「晶片磁帶混合卡」，喺Card-present嘅交易場景下，如果有晶片唔用、而要用磁帶做交易的話，銀行好多時都會好警惕，唔會咁輕易畀個交易進行的，假卡集團根本無咩可以做到，所以話𠵱家無咩人會再整一張張嘅「實體假卡」喇。

不過咁又唔可以放心得晒，因為Card-present唔需要擔心，唔代表Card-not-present下萬無一失，例如有卡號碼+CVV就已經可以網上買嘢喇！

【無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？：按此】

保安應該首先靠自己

雖然銀行呢十幾年喺卡保安上面落咗好多工夫，用多咗好多大數據嘅方法去偵測交易嘅可信性，不過基於要顧全客戶體驗，當撞到可疑交易嘅時候，都未必會立即終止交易，反而會用Post-transaction notification嘅方法通知番客人剛剛有一筆交易進行，叫做有咩事都即刻知嘛。

不過最好方法當然係源頭堵截，即係好好保護自己嘅16位卡號同埋CVV喇。咁講到呢度，大家就應該明白「無卡號」有幾咁重要喇！因為就算張卡攞咗出去埋單，都無人有機會將你張卡嘅資料抄落嚟，因為卡面根本無號碼！咁就安全好多喇！

暫時香港最容易申請到嘅「無號碼卡」就首推兩家虛擬銀行Mox同WeLab啦，大家覺得邊張比較有型格啲呢？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (126) — 無號碼卡喺 card security 上有咩優勝之處呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。