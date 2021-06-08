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【收息基金】股票基金都有得派息？中國股票基金配息率高達9厘

收息攻略 16:04 2021/06/08

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【收息基金】股票基金都有得派息？中國股票基金配息率高達9厘

有意投資股票，但又不懂得選股，又或沒時間緊貼大市，不少人會選擇投資股票基金，將資金交由基金經理管理及投資。市場上的派息基金普遍為債券或股債混合基金為主，但其實部分股票基金，亦有部分會有派息，有股票基金配息率更高達9厘，主要投資在中國股票。

股票基金配息率高達9厘  

本網在晨星搜尋派息的股票基金，年息率由1厘至9.1厘不等。以最高派息的行健宏揚中國基金為例，其過去12個月配息率高達9.1厘，其投資組合主要投資中國股票，截至今年4月30日，其投資組合佔重最多是投資在周期性行業，佔33.7%，其次則是健康護理行業，佔19.2%。該基金設有首次最低認購費用5萬元，以今年4月的派息為例，投資5萬元可收息4,901元。不過跟據行健的基金資料，除了今年4月外，上次派息已要追溯至2018年3月，投資者若以穩定收息為目標，則要留意基金的派息政策及紀錄。

【投資磚頭抗通脹？房地產派息基金配息率高達7厘：按此

■年息率達7厘以上派息股票基金■
（包括同一基金的不同資產類別）

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【每月收息兼分散風險　股債混合基金年息率高達9厘：按此

投資者在挑選派息基金時要留意，派息政策會列明基金經理在大方向下會派息，但息率不會保證，而基金派息時，亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前，投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現，並參考基金評級及風險級別等，才決定應否投資。

另外，投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等，以了解投資成本。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 基金學堂

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