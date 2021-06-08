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【MPF】首季永久離港提取強積金宗數7,700宗　提取金額按年急增近5成

強積金 13:17 2021/06/08

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積金局公布截至今年3月底止的《強積金計劃統計摘要》，當中顯示今年首季提取強積金的申索總數66,600宗，較去年第四季58,200宗增15%，並較去年同期增長20.2%。

當中以「永久離開香港」為理由提早提取強積金的申索數目在今年第一季達7,700宗，較去年第四季減少9.4%，但較去年同期略增1.3%。若按提取金額計，今年首季以永久離港為由的強積金提取金額則達19.3億元，按季略減0.5%，但較去年同期增長49.1%。

【5月份強積金最終回報負變正　人均賺3,296元　歐洲股票表現最好：按此

另外，報告又顯示截至2021年3月底，強積金總資產約1.17萬億元，按年增長35%，其中扣除收費及費用後的淨回報超過4,200億元。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為4.9%，高於同期的1.8%通脹率。而以年率化回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。

【盲目跟風變「包包面」災難　揀強積金如理髮　最緊要合適：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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