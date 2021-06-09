【網民熱話】30歲前賺到第一個100萬　佢哋都係靠呢招！

要儲第一個100萬談何容易。靠打工份？這樣或許有點天真了，假設一個香港的大學畢業生，畢業以後第一份工大約月薪15,000元，1年就有18萬元收入，就算不吃不喝不花費，都要5年多才能儲到第一個100萬。而事實上不論生活或生存，又怎可能沒有家用、交通、飲食等支出？計算一下，如果每月儲5,000元，單憑儲蓄這個方法便要花逾17年才儲到100萬。近日有網民喺討論區分享自己點樣搵到第一個100萬，如果你都糾結緊30歲前儲到第一個100萬，不妨又參考吓網民嘅經歷。

■網民分享第一個100萬如何得來■

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有不少人認為人到30歲仍未有100萬，會覺得自己是屬於不成功的一群。不過現今世代打一份寫字樓的工作，有幾多人30歲之前已有100萬呢？根據網民嘅分享，事實又真係唔多！

在討論區的網民表示，自己賺得100萬的最主要原因，是因為自己是比較早出來社會工作，或者大學時期已經做Part Time累積財富，再將財富投資於股票市場。由此可見，有良好投資理財習慣，再加上懂得運用時間值，真的非常重要。



只打一份工作，而缺乏投資往往難以在30歲之前儲得100萬，大多數網民都認為只有懂得投資錢搵錢才可以輕鬆儲得第一桶金。你嘅經驗又係點呢？

責任編輯：陳玉蓮

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