▲ 【曾俊華專欄】完美融入生活反變無視 港金融科技落後只因「陌生」？

金融科技（Fintech）無疑是近10年最炙手可熱的發展領域，由虛擬保險、支付平台到加密貨幣，全球湧現出色的金融科技獨角獸。有不少人婉惜香港原是亞洲區內傲視同儕的國際金融中心，何解金融科技發展卻大為落後？我覺得其實不需要太灰心，因為金融科技早就融入在香港人的日常生活之中，只是不自知，才因而感覺「陌生」。

【未來還可以點變？ 做先行者改變遊戲規則：按此】

金融科技早已融入生活

每日早上，香港人都會用八達通「嘟」一份早餐，然後擠進公共交通工具去上班。而上班最開心的時刻莫過於是收到新一份糧單，於是急不及待在午飯時間走到櫃員機撳錢，在排隊的過程中上網購買心儀已久的小禮物，好好犒賞自己。

環顧我們的日常生活，從人人一卡在手的八達通（始於1997年）、方便快捷的網上購物（始於1984年）、到每日使用的信用卡（始於1958年）和自動櫃員機（始於1967年），每一樣都已經有着逾20年，甚至逾半世紀歷史。而香港作為國際金融中心，毫無疑問每一間銀行、保險和金融機構都必定已廣泛使用金融科技。反倒要回歸到沒有金融科技的時代，才是不可能的任務。

▲ 曾俊華相信金融科技早就融入在香港人的日常生活之中，簡單如用八達通「嘟」一杯咖啡，只是不自知，才因而感覺陌生。

因此，每一個香港人其實每一日都在運用金融科技，只是不覺得這些就是「金融科技」。這樣說來，這些金融科技其實就正正是最成功的金融科技，因為既有用又易用，才能完美融入到香港人的日常生活之中。但亦同時，這一種不自知亦成為窒礙香港人使用金融科技的最大阻力：因為陌生而卻步。

必定會後來居上

至於怎樣可以令到更多香港人接受新興的金融科技？我覺得並不需要太緊張，因為這個是未來趨勢，相信隨着出生於科技世代的人愈來愈多，必然會令本地金融科技普及化。

著名美國教育遊戲專家Marc Prensky在2001年用「數碼原住民」（Digital Natives）來形容出生於數碼世代的人，因為他們自小就浸淫在網上世界之中，從網上找尋自己所需要和喜歡的資訊是與生俱來的本領。而另一邊廂是「數碼移民」（Digital Immigrants），成長於網絡誕生之前，現在為了生存必須學習上網作為第二語言，就像移民到外地生活的人必須適應新環境那樣。

而在這一個時代下，自願學習的心境至關重要，因為無論在網上或是現實生活中都有着更繁多的新聞和資訊。我們不可以盲目接受和相信，而是需要經過自行篩選、消化、作出最佳選擇。

▲ 不自知成為窒礙香港人使用金融科技的最大阻力：因為陌生而卻步。

以Bowtie做例子，如何讓大家接受虛擬保險，不過是一路走來時認真了解不同人的需要，再提供合適的解決方案。有人堅持一定要使用公立醫療服務，亦有人想要多一個選擇，在公立醫療服務以外同時存在選用私家服務的可能性。兩者都是大家的選擇，我們都給予尊重和理解，Bowtie可以做的是通過自願醫保給予大家多一份選擇。

我見到Bowtie的客戶平均年齡只有3、40歲，而在未來這一班年輕人亦蛻變成大人，然後我們會再迎接更年輕的一群3、40歲客人，日後會愈來愈多人選擇以網上方式投保、核保、索償，這是必然的進程。而當這一些需求持續增加，同時亦會吸引更多不同機構提供這方面服務，反映着香港在金融科技熱潮上要後來居上，只是早晚的事。

作者簡介：

任職政府35年、前財政司司長曾俊華（John）「劈炮唔撈」後，熱心參與不同活動。近年作為Bowtie的資深顧問，他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保時代。他創辦了非牟利機構「薯片叔叔共創社」，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。