【美股分析】網絡安全股Zscaler　增長強勁潛力不可擋

美國科技股近月回勇，這隻網絡安全股有業績支持，未來繼續可看好。美股3大指數近周表現雖平平，但個別股份表現重拾強勁，而且Meme股AMC院綫（美：AMC）在上周曾倍升後回落，使更多人再留意科技股。Zscaler（美：ZS）是一家基於雲的領先網絡安全公司，在公布季度業績後，突然大漲12%。

季首業績超預期



從不同數據來看，Zscaler的2021年第3個財季（截至今年4月30日的季度）的表現十分強，不僅增長快於前幾個季度，而且超過了市場預期和自身的指引。隨後，管理層亦再次調升了2021財年的財務指引。

在毛利率方面，2021年第三季度，Zscaler毛利率仍維持在81%的高位，較去年上升1%，反映利潤能力得以提升，這屬較高水平。至於引起一些擔憂的是Zscaler高昂的運營成本，尤其是銷售和行銷費用，按年增長56%，目前佔收入的61%。雖然此增速較收入按年升6成略低，但卻仍值得關注，特別是目前投資者較以往更重視獲利能力及資金運用成效，而非像之前最為着重收入增長。

整體財務數據穩健

在最新的季度，按非通用會計準則（Non-GAAP）淨利，為2,140萬元，較去年同期的1,030萬元高。但是，一旦將大量基於股權激勵等支出計算在內，GAAP淨虧損為5,840萬元，而上一年的淨虧損為1,930萬元。

儘管淨虧損，Zscaler仍受益於提前收款，這為公司創造了5,580萬美元的自由現金流，高於去年的910萬美元。手持現金達到14億美元，可以繼續支持Zscaler高速發展。管理層將全年收入指引升到6.6億至6.64億美元，這意味着按年增長53%至54%。如前所述，Zscaler已經多次提出指引意見，反映其對業務前景信心。

疫情提高網絡保安意識

Zscaler取得好成績有幾個原因。首先，Zscaler正在贏得更大的交易定單，而客戶購買更廣多的產品，主要因為公司有效地向現有和新客戶銷售。此外，更重要的是，去年Zscaler重新專注於增長，並擴大了銷售團隊和合作夥伴管道。實際上，Zscaler一直有很強的產品支持。研究公司Gartner連續10年將公司評為安全網絡關閘行業領導者。公司最大的挑戰是將其零信任平台取代現有的傳統安全系統，如防火牆和VPN。正如首席執行官Jay Chaudhry表示，他們必須克服客戶惰性。

然而，情況已經發生了變化。一場全球疫情令工作環境改變，在家工作持續，因而各公司均需要為員工加強網路安全。而最近一連串的網路攻擊，如SolarWinds，提高了C-Level高管針對加強網路安全的意識。近日Colonial Pipeline遭勒索軟體攻擊，不僅導致拜登政府下達改善國家安全的行政命令，也凸顯了防止未來攻擊的迫切需要。Zscaler提供的零信任網路可以更好地抵禦攻擊。

不便宜但具增長潛力



總結而言，Zscaler去年決定重新關注增長而不是盈利，這得益於收入的加速和計費增長的計算。但那些擔心虧損和銷售和行銷費用增加的人應該放心，因為這是管理層在激烈的網路安全環境中積極搶佔更多業務的蓄意策略。雖然公司仍在虧損，但其產生正現金流的能力很高，可支持營運。Zscaler並不便宜，即使在網路安全同行中也是如此，但相信公司有着巨大的增長潛力，值得收集。



投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰增長強勁 Zscaler潛力不可擋】（收費文章）

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