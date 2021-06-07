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【職場調查】調查：港人壓力指數全球排名第五　僅15%受訪者對財務狀態感樂觀

個人增值 19:06 2021/06/07

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調查：港人壓力指數全球排名第五　僅15%受訪者對財務狀態感樂觀

疫情肆虐近兩年，有調查研究指，港人壓力指數全球排名第5位，疫情下有88%受訪港人表示自己有壓力，較全球平均86%高，最大的壓力來源是對未來感到疑惑。

【不止中國有「躺平」　各國年輕人為何放棄打拼？：按此

港壓力指數全球排名第5

信諾集團（CI）旗下信諾香港公布第五輪疫情對全球影響的研究，調查由2020年1月開始在全球進行，在中國、香港、南韓、紐西蘭、新加坡、西班牙、台灣、泰國、阿聯酋、英國及美國進行了逾26,398個網上訪問。

研究團隊訪問了2363名港人，調查指出香港是受訪地區中壓力較高的城市，表示未能管理壓力的受訪者維持於去年10月的14%，而88%受訪者表示自己有壓力，較台灣（95%）、南韓（95%）、泰國（92%）及中國（91%）低，壓力指數全球排名第5位。

對未來前景悲觀　憂慮個人財務狀況

雖然港人的「經濟」健康指數維持平穩，指數由2020年10月的49.9升至12月的50.0，但只有15%受訪者對其財務狀況表示樂觀及有信心維持目前生活水平，亦只有12%受訪者表示有足夠經濟能力應付自己或家人的醫療需要。

同時，大部分受訪者對未來經濟環境及對其財務狀況影響及計劃不抱期望，只有13%感到樂觀，有超過一半的受訪者（53%）認為壓力是來自「對未來感到疑惑」，「個人財政」（37%）及「害怕染疫」緊隨其後，成為另外兩大壓力源頭。

【2022年請假攻略　最長假期請8日放17日！：按此

74%受訪者指工作「永無休止」

不過，港人對工作量及工作時間的滿意度上升，認為自己的工作量及工作時間合理的受訪者比例由去年10月的30%，上升至12月的35%，而能夠於工作及生活中取得平衡的受訪者亦由10月的39%，上升至12月的42%。惟仍有74%受訪者表示處於「永無休止」的工作狀態，有工作相關壓力的受訪者比例達55%，高於去年10月的47%。

 

責任編輯：李瑩

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