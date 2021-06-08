【ETF】港股5隻熱門ETF！　除咗盈富邊隻年度息率高過2厘？

交易所買賣基金（ETF）集指數基金的分散風險作用及股票交易方便的特點於一身。市場上有各式各樣的ETF，追踨不同的行業、市場及商品等。一般來說，大部分的交易所買賣基金都會派息，通常每年或每半年一次。不過大家可能會擔心港股ETF成交量低的問題，以下將會為大家介紹5隻成交額高的熱門港股ETF，並列出它們所追蹤的資產及派息表現，讓「食息一族」有多一個收息選擇。

■5隻熱門ETF一覽■

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1. 盈富基金 （02800）

盈富基金是首隻在香港上市的ETF，可讓投資者在一次交易中就購入代表香港市場的多隻大型企業股票，其目標是提供緊貼恒生指數表現的回報。盈富基金是港股ETF中成交最多，昨天（7日）單日成交額達25.7億元。

2. 華夏滬深300 （03188）

若果想捕捉A股潛力的話，可選擇華夏滬深300 ETF，皆因它是追蹤滬深300指數，現時主要持股有貴州茅台、中國平安、招商銀行、五糧液等。其成交額僅次於盈富基金，昨日成交額達8,430.5萬元。

3. 恒生中國企業ETF （02828）

恒生中國企業ETF緊貼恒生中國企業指數成分股，即追蹤在香港上市的大型內地企業。截至4月底止，十大持股包括騰訊控股 （00700） 、建設銀行 （00939） 、中國平安 （02318） 及阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米集團 （01810） 、快手 （01024） 、工商銀行 （01398） 、中國移動 （00941） 及中國銀行 （03988） 。

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4. 安碩A50 （02823）

此ETF追蹤富時中國A50指數，一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數，指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。基金的買賣單位為每手100股。基金持股比重最大的10間公司分別為貴州茅台（滬：600519）、招商銀行（滬：600036）、中國平安（滬：601318）、五糧液（深：000858）等。管理費為每年0.35%。

5. 南方A50 （02822）

南方A50同樣是緊貼富時中國A50指數表現的投資成績，成分股數目達52隻，資產淨值總額達108.37億元人民幣。不過，管理費較安碩A50高，每年管理費0.99%。

【被低成交耽誤了的ETF：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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