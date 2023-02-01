【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇

交易所買賣基金（ETF）集指數基金的分散風險作用及股票交易方便的特點於一身。市場上有各式各樣的ETF，追踨不同的行業、市場及商品等。一般來說，大部分的交易所買賣基金都會派息，通常每季、每半年或每年一次。以下將會為大家介紹幾隻高息的港股ETF，並列出它們所追蹤的資產及歷史表現，讓「食息一族」有多一個收息選擇。

■港股高息ETF一覽（按現價股息率由低至高排列）■

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1. 中國平安CSI香港高息股ETF (03070)

這隻ETF追蹤中證香港紅利指數，持股多是中資股，目前10大持倉包括大派特別息的中海油 （00883） 、一向高息的4大內銀股、另外還有中移動 （00941） 等。

以現價計他是最高息的，股息率逾7厘，ETF過往表現而言，過去一個月亦隨大市回升，但過去一年仍然見紅。

2. PREMIA 中國房地產美元債 ETF （03001）

先旨聲明，這隻中地美債ETF的息率雖然高，但從過往表現可見，價格的波動足以蠶食息率回報，而且此ETF集中投資於內房的美元債，市場風險頗高，過去一年的壞消息，例如美國加息、人民幣急跌、中央調控內房等，都一度令此ETF價格急跌。但最近上述3個因素有所逆轉，因此其價格又是反彈得最急勁的。

總括而言，如果想穩定每年收息，投資在價格極波動的ETF，可能不是最合適。

3. Global X 恒生高股息率 ETF (03110)

此ETF追蹤恒生高股息率指數，投資於50隻股息率最高的香港上市證券，並排除高波幅、低市值及低交易量的證券。

目前其最高持股包括中石化 （00386） 、越秀地產 （00123） 、偉易達 （00303） 等。與中國平安CSI香港高息股ETF不同，此ETF持倉較重的有不少並非藍籌股。

4. 華夏香港銀行股ETF （03143）

雖然名字是香港銀行股，但其實是包括在港上市的內地銀行，因此除滙控 （00005） 外，也有工行 （01398） 、招行 （03968） 等大型內銀。當然也包括渣打 （02888） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 等本地大行。

5. 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF （03187）

近年ETF發行商各出奇謀，搜羅環球值得投資的資產，三星這些亞太高息房地產信託ETF，便是較獨特的產品。除了持倉最大的領展 （00823） ，大部分持股都是亞太區（新西蘭除外）上市證券，例如日本、澳洲、新加坡等。

房託基金一向派息率高，因業務以收租為主，仍較為穩健。此ETF不但涵蓋住宅項目，也包括辦公室、酒店、貨倉、醫院、停車場等。

6. 工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF （03199）

這是一隻債券ETF，追蹤富時中國國債及政策性銀行債券指數。所謂政策性銀行，就是指由政府創立，以貫徹政府的經濟政策為目標，不以盈利為目的，在特定領域開展金融業務的專業性金融機構。內地有3間政策性銀行，分別是國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行。

7. iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF （03074）

台股近日屢創新高，若想捕捉有關機遇，可考慮此ETF，但要留意其投資分布極為集中，有63%都是資訊科技行業，17%是金融行業，這兩者已佔8成，其實也反映了台灣的企業生態。

目前該ETF持倉最大的自然是台灣股王台積電，單隻股份已佔ETF的32%，其他重倉股例如鴻海、聯發科等，都是電子科技、晶片製造等業務為主。讀者要小心，這ETF可能會較為單一。

8. 東方匯理恒生香港35指數ETF （03012）

此ETF旨在緊貼恒生香港35指數的表現，是本地註冊的企業為主，因為持倉包括滙控、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 、長和 （00011） 、中電 （00002） 等，讀者若想規避內地企業的風險，可考慮此ETF。

9. 華夏亞洲美元投資級別債券ETF （03141）

此ETF的相關指數為彭博亞洲美元投資級別債券指數，每季派息，投資的企業發行人包括騰訊、台積電、中海油等等。

10. 富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF （03190）

這是一隻去年中才上市的ETF，因此未有全年的股息率可以參考，但它目標是每季派息，以相關指數截至去年6月底的股息率來計算，高逾8厘。

它是本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF，因此其所選的企業，不限於香港上市，也有滬深交易所上市的，10大持倉便有格力電器及寶鋼股份的名字。

11. 盈富基金 （02800）

最後介紹兩隻最為人熟悉的ETF，首先是盈富基金，它是首隻在香港上市的ETF，可讓投資者在一次交易中就購入代表香港市場的多隻藍籌股，其目標是提供緊貼恒生指數表現的回報。盈富基金是港股ETF中成交最多，例如單是昨日（1月31日）單日成交額逾111億元，以流動性而言是最充足的ETF，讀者不用擔心價差問題。況且，雖然派息率沒有上述ETF那麼高，但盈富的價格從長期而言較為穩定。

12. 恒生中國企業ETF （02828）

恒生中國企業ETF緊貼恒生中國企業指數成分股，即追蹤在香港上市的大型內地企業。目前10大持股包括騰訊控股 （00700） 、建設銀行 （00939） 、中國平安 （02318） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 等等。

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