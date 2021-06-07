【ESG】通脹另類「好處」？　學者：油價上升或能加快能源轉型

踏入後疫情時代，在經濟復甦及寬鬆的貨幣政策下，市場憂慮通脹重臨。普林斯頓大學歷史及國際事務教授Harold James表示，近期市場關注通脹升溫問題，不過，他認為不是所有通脹都是壞事，在當前的情況下，甚至有部分通脹更是「必要的」。他認為，部分物價上升，能發揮改變消費者行為的功能，例如汽油上升，或令消費者改變消費習慣，減少對化石燃料的依賴。

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James認為，要了解通脹或通縮對經濟的影響，需跳出既定的思維框架。他指出，並非所有的通脹或通縮都是一樣的，由科技進步導致的價格下降，可能是好事。他舉例指，在19世紀末，電動機、化學染料價格下跌，反而令這些物件變得普及，而過去50年電腦及許多其他電子消費品價格持續下跌，對整體經濟而言也非一件壞事。

他指出，比如當前晶片價格飆升，是反映了供應短缺，但「這不是世界末日」。相反，價格急升給予晶片生產商明確訊號，即需要提高產量和增加供應。就目前而言，價格上漲對供應鏈能有正面影響，他預期未來晶片價格會隨着產能上升而下調。

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與此同時，部分物價的上升，或會改變消費者的行為，推動某一行業的發展。James認為，汽油價格上漲也不一定是壞事，消費者或會因此減少對化石燃料的依賴，這也反映了經濟需要擺脫高碳排放的能源，他認為：「應讓價格發揮其引導作用，配合改變消費者行為及未來消費計劃。」

James認為，通脹作為經濟指標，不應該被強行壓抑。強行壓低通脹，就好像「把發燒病人的探熱針放到雪櫃裹」，難了解事情的真相，更有機會因此未能對症下藥。

責任編輯：李瑩

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