【職場增值】人工前景大不同　想轉做醫護　先分清登記護士註冊護士

疫情下唔少人面對失業裁員等問題，亦有人因此諗轉行，上一次提到30歲轉行仍然不怕遲，例如轉做醫護行業，未來的發展前景亦應該只會更吃香。不過想轉行都要先了解一下相關行業的特質，醫護行業中護士有分登記護士（Enrolled Nurse，EN）與註冊護士（Registered Nurse，RN），而兩者有何分別呢？入行後的人工及前景又如何呢？

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人工：起薪點可差萬元

登記護士起薪約1.5萬元至2.2萬元，而註冊護士起薪約2.5萬元至3.3萬元。兩者人工之所以有差別，主要由於註冊護士所學習的知識較多，修讀時間也較長，亦即學費亦較前者為高。

不過在工作性質方面，其實兩者工作內容很相近，最大分別在於登記護士必須要有註冊護士監督下才能執行部分職務，而一般註冊護士則可以獨立工作，單獨處理各項醫護程序。

雖然登記護士需要在註冊護士的監督下才能執行工作，不過並不等於是註冊護士的下屬，只是因為大家的學歷資格有所不同而已，而部分登記護士的工作資歷較註冊護士更長。很多護士在公立醫院工作一定年期後都會轉到私家醫院，因為工資較高，工作的時候亦較理想。



晉升階梯：註冊護士前途較佳



若你不是單純想打一份工，希望工作有晉升，成為註冊護士會較為適合你，註冊護士常見的晉升路徑包括成為資深護師、專科護士、病房經理及部門運作經理。這條晉升路途非常遙遠，但路向較清晰，當然還要視乎每個人的能力及際遇等。相反，登記護士並沒有明確的晉升階梯，有人工作數十年，也不能升至護士長更高的職位，若要晉升多要繼續進修，如不同院校進修，在醫院累積兩年工作經驗後，亦可申請入讀醫管局護士學校為在職醫護人員提供的課程。

責任編輯：陳玉蓮

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