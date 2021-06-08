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【網民熱話】港媽靠父幹上車　帶走資金移英遺兩老　網民：拎埋父母積蓄先走係蓄牲

個人增值 11:55 2021/06/08

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【網民熱話】港媽靠父幹上車　帶走資金移英遺兩老　網民：拎埋父母積蓄先走係蓄牲

自英國推出「5+1」居留簽證後，吸引不少港人移居當地，更有人選擇賣樓移民。有網民在討論區分享，指有港媽用父母積蓄買樓，最近打算帶子女移民英國，直至臨走前才通知父母，認為該港媽變相「攞埋父母積蓄去移民」更直斥她是「畜牲」。

【子氹父母賣兩層樓移民後「反轉豬肚」　網友：親生仔不如近身錢：按此

網民分享，自己認識一對夫婦，其獨生女婚後用父母積蓄買樓，早前決定要帶子女移民英國，但其父母直至該港媽臨走前才得知女兒移民，即使父母日喊夜喊亦沒有改變決定。該網民更透露，夫婦得知女兒移民後互相指謫，稱「點解要畀嚿錢個女買樓」。假如女兒沒有物業，或者不會打算移民。

■港媽靠父幹上車後移英遺兩老，網民點睇？■

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另外，該網民更認為港媽若有良心，應該在移民前將該筆金錢還給父母過退休生活。有網民回應，明白港媽為何要帶子女移民，但卻無法理解事主帶父母積蓄去移民，更直斥是事主是名副其實的畜牲。不過，亦有網民認為移民與孝順並無關係，並指即使子女留在香港但對父母不聞不問，亦非孝順。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財規劃

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