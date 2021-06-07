【區塊鏈】分析「DeFi」的優勢及風險

上周加密貨幣市場波幅較前幾周小，整體有所回升。全球對加密貨幣監管的壓力持續增加，市場仍在低位整固，窄幅上落。交易量亦有所下降，僅有高位的三分之一左右。比特幣最低見33,600美元，最高見39,234美元，上周五見37768美元。以太幣周内最低見2,210美元，最高見2,881美元，上周五報2,743美元。

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今天給大家介紹一個最近亦非常熱門的名詞「DeFi」。相信各位最近在網絡上或者社交媒體上應該已經看到過，諸如「DeFi項目上綫」之類。它號稱爲新一代的金融體系，方便易用、訊息透明、收益也較高。但DeFi究竟指甚麽，是否真的如此神奇呢？

其實我們之前有講過「DeFi」的全稱是「Decentralized Finance」，即去中心化金融，加密貨幣就屬於廣義的去中心化金融體系的一部分，實現一個金融系統中貨幣的相關功能。但此處的DeFi特指金融交易的去中心化，包括借貸及保證金融資在内的一系列傳統銀行的服務的去中心化。

毋須第三方省卻手續費

在傳統金融體系中，當融資方需要貸款時，必須以傳統銀行作爲中介，借取放款人在銀行中的存款。其中借貸雙方的利率差距非常大，而這個差距便是銀行的收入來源之一。在DeFi項目中，所有的借貸手續全都通過區塊鏈網絡上的智能合約來完成，保證金融資亦通過智能合約質押一定的數字資產來換取資金。

DeFi的優勢是顯而易見的，因爲其全部過程由區塊鏈系統完成，毋須第三方中介機構參與，省去了交易中的手續費，借款人可以快速獲得資金，放款人則可以獲得較高的利息收益。此外DeFi系統較爲透明，亦是其受歡迎的原因之一。再者，因爲DeFi系統具有很强的可塑性，參與者可以藉此設計出各種各樣的衍生品。

防壞帳難及傳統銀行體系

雖然DeFi有許多優勢，但也存在一定的風險。首先，即使DeFi系統有一定防止出現壞帳的機制，但始終無法跟具有準備金及央行監管的傳統銀行相比，若大量違約同時發生，可能會導致系統崩潰。此外，因爲DeFi系統很大程度上依賴於智能合約來運作，智能合約亦可能會受到黑客攻擊。

DeFi是一個非常有趣的系統，有許多優點，但也存在對應的風險。以上介紹僅供各位讀者參考，是否值得投資還請大家自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報11235點，一周升5%；ix比特幣指數報9471點，一周升2%；ix以太幣指數報24531點，一周升4.3%。可見ix加密貨幣指數分散化投資8隻不同的成分貨幣，在上周内收益優於單獨投資比特幣或以太坊。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 11235 +5%（+534） ix比特幣指數 9471 +2%（+186） ix以太幣指數 24531 +4.3%（+1020） *截至2021年6月4日

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