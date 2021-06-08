【消費優惠】天仁茗茶指定分店指定茶飲減$4　萬寧網店年中感謝祭指定產品買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶：指定分店指定茶飲減$4

由即日起至6月13日，天仁茗茶指定分店推出優惠，可以優惠價購買下列指定飲品。

四季烏龍茶14元（原價18元）

珍珠鮮奶茶21元（原價25元）

珍珠鮮奶綠21元（原價25元）

葡萄柚綠茶23元（原價27元）

指定分店：

銅鑼灣波斯富街29號東南大廈地下A2舖

中環嘉咸街23號My Central高層地下9號舖

將軍澳貿業路8號新都城中心2期2樓2038號舖

粉嶺新運路8號粉嶺中心1樓201號舖

深水埗深旺道28號V Walk地下12號舖

樂富聯合道198號樂富廣場2樓UNY百貨LF-01專櫃

2. 萬寧：網店年中感謝祭 指定產品買一送一

由即日起至6月24日，萬寧網店推出年中感謝祭，精選產品減價，而指定產品有買一送一優惠。

第一輪精選優惠（由即日起至6月10日）：

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另外，由即日起至8月31日，萬寧網店新會員買滿299元，輸入優惠碼【WEWANTU】，即減30元。由即日起至7月1日，yuu會員註冊成為萬寧網店新會員並買滿388元，輸入優惠碼【THANKYUU】，即減45元。

萬寧網店年中感謝祭詳情

3. Mask Library：口罩低至半價

MF Living尖沙咀分店推出搬遷大減價，Mask Library口罩低至半價。由即日起至6月20日，Mask Library獨立包裝自選口罩有優惠，70元有20片口罩或可選80元30片口罩。貨品數量有限，售完即止。

MF Living概念店

尖沙咀海防道38號地下

營業時間：10:30至22:00

撰文：hket小編

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