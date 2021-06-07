▲ 【抗通脹】惡性通脹恐來襲？投資者應提防高通脹風險

惡性通脹來襲？目前雖難以確切認定，但投資者卻已成為驚弓之鳥！自美國公布消費者物價指數（CPI）增幅創逾12年新高後，引發市場一陣騷亂，股債市場動盪，大宗商品價格飆升，聯儲局諸君紛紛放話安撫，強調政策不變。不過，最新的基金經理調查顯示，通脹是眼前最大投資風險。究竟通脹真是短暫現象？抑或是結構性的長期趨勢？聯儲局會提早「縮表」或加息嗎？

市場對通脹走勢敏感



美國作為環球金融市場龍頭，聯儲局牽一髮動全球，其舉措左右着投資者決定，影響市場氣氛。因此，當美國公布4月份CPI達4.2%，超乎了市場預期，亦遠高於聯儲局釐定的2%通脹目標作為調整利率參考依據，美股3大指數隨即大跌，納指更滑落逾2.34%，俗稱恐慌指數的VIX暴漲26%，而10年期國債孳息急升價跌，至於被視為抗通脹的黄金則節節上升。由此可見，投資市場對通脹是何其敏感脆弱，凸顯了「通脹猛於虎」的威攝力！

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各界警剔高通脹風險



對於所謂周期性高通脹是否來臨，縱使坊間看法仍有分歧，但通脹趨升觀點似乎已成為華爾街及官員學者的主流。股神巴菲特先知先覺，於5月初巴郡股東會響起通脹殺到警告，多家美資投行分析員亦紛紛附和，大摩行政總裁較其經濟師團隊更激，預期聯儲局將於今年底逐步縮減買債規模，明年初開始加息。而重返校園執教的前財長薩默斯亦高唱須警惕高通脹迫使聯儲局加息的殺傷力。無獨有偶，聯儲局前局長、現任財長耶倫也公開暗示要關注高通脹威脅，只是後來為配合聯儲局降溫口徑而「打倒昨天的我」。



事實上，作為百業之母的銀行界早已響警，美國將迎來一段「暫時性」的高通脹，不過最切身感受價格飛漲壓力的還是企業界。據統計分析，通脹是企業今年首季財報最頻繁出現的詞彙之一，反映出製造業對投入成本急升的憂慮，尤其是在供應鏈上游的原材料，由鐵礦石、貴金屬到農產品價格均呈現飆升狀態。近月來，美國生產者物價指數（PPI）持續大升，最新的4月份PPI按月升0.6%，按年計則大漲6.2%，遠超3月份的4.2%升幅，是該指數2010年改版後最大漲幅。近期，債市通脹預期及貴金屬急飊，可能預示着更高通脹的來臨。

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美經濟加速復甦帶動通脹



須留意的是，物價上升的傳導效應。在原材料供需短期內仍難以改善，相信未來數月的PPI及CPI將會持續上升。美國大型零售及製造商，例如雀巢和高露潔等均宣布提高貨品售價，在連鎖反應下，隨後或會再現新一波加價潮。事實上，美4月通脹超預期，能源及交通運輸是主要推手，這與經濟加速復甦及汽車晶片短缺不無關係，但商品通脹明顯，加上國民獲政府高額補助而增加消費，以及美中貿戰持續，加徵的關税傳導至入口貨價及零售層面。此外，美元相對疲弱亦推升了進口通脹，而疫情紓緩後重啟商業活動，服務業亦會面臨通脹壓力。看來，美國已開啟了一輪通脹走勢，短期內相信難以逆轉。

聯儲局輕視通脹或致惡果



況且，美國經濟政策對通脹起着催化作用，一方面是聯儲局持續通過購債方式，大水猛灌已為市場注入數萬億美元流動性。另方面是拜登政府連串撒錢紓困及大搞基建，至今同樣出台了數以萬億美元計的强力刺激措施，未來將加速通脹升溫，猶如是火上加薪。或許知名經濟學教授Jeremy Siegel的一番話可作警惕，其預計美國通脹在未來兩三年可能突破20%，重現上世紀70年代的惡性通脹，這在目前看來似乎是很誇張，甚或「危言聳聽」，但正如薩默斯所言，若聯儲局繼續蓄意輕視通脹風險，將帶來可怕的失控後果。



作為投資者須時刻警覺，面對通脹風險意味聯儲局隨時依據市場環境調整政策，早前聯儲局為催谷經濟，一度「搬龍門」容忍通脹率短暫偏離目標作為代價。但不要忘記，平抑通脹才是其「正職」，一旦判斷長期形勢不對，則難免叫停量寬，甚至「縮表」收水，並提前調升利率。2023年底前不加息是聯儲局想做的，但不代表其最終可以做到，搬龍門就是前車可鑑，不可不防。而快將公布的5月份數據及6月中聯儲局的FOMC會議和聲明更應密切關注。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。