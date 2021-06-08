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【消費優惠】惠康精選產品新鮮蔬菜肉類加$1多1件

精明消費 09:00 2021/06/08

分享：

惠康今期加1蚊多1件優惠選產品有齊新鮮蔬菜、肉類、海鮮、朱古力、美酒同個人護理產品等，今期優惠至6月10日。上網買都可以，不過部分貨品不適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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