【消費優惠】惠康精選產品新鮮蔬菜肉類加$1多1件 精明消費 09:00 2021/06/08 分享： 惠康今期加1蚊多1件優惠選產品有齊新鮮蔬菜、肉類、海鮮、朱古力、美酒同個人護理產品等，今期優惠至6月10日。上網買都可以，不過部分貨品不適用於「惠康為您送」網上購物服務。以單一發票及折實價計算。 ▼點擊圖片放大 +6 +5 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】美心西餅Marvel父親節蛋糕早鳥預訂85折 2021/06/07 【消費優惠】美心西餅Marvel父親節蛋糕早鳥預訂85折 【消費優惠】ecLiving推爸爸節88折優惠 2021/06/07 【消費優惠】ecLiving推爸爸節88折優惠 【消費優惠】天際萬豪酒店推海鮮自助晚餐 網上訂享75折 成人連加一$535 2021/06/06 【消費優惠】天際萬豪酒店推海鮮自助晚餐 網上訂享75折 成人連加一$535 【好去處】270度維港無敵海景打卡！ 灣仔碼頭Pier 1929推$598兩位下午茶 2021/06/05 【好去處】270度維港無敵海景打卡！ 灣仔碼頭Pier 1929推$598兩位下午茶 【消費優惠】國際冬甩日 J.CO買一打冬甩送$50現金券 2021/06/04 【消費優惠】國際冬甩日 J.CO買一打冬甩送$50現金券 著數優惠 網上購物 護理 產品 惠康 海鮮 服務 朱古力