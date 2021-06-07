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【消費優惠】IKEA新居入伙住戶享高達88折優惠　KFC滋味9件炸全雞桶$80

精明消費 07:00 2021/06/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. IKEA新居入伙住戶享高達88折優惠

IKEA新居入伙住戶優惠，高達88折，由即日至6月30日，特選屋苑住戶於門市購買傢俬及家飾用品並選用送貨服務滿5,000元可享9折優惠，滿10,000元更可享88折優惠。消費金額上限為30,000元，受條款及細則約束。

優惠適用於送貨至指定屋苑：曦臺、海日灣II、一號九龍道、傲玟、君譽峰、泓碧、天鑽。

    點擊圖片放大

優惠詳情

2. KFC：滋味9件炸全雞桶$80

即日起至6月23日，星期一至五晚上6時至9時，KFC 9件炸全雞桶只需80元！9件全雞桶包括2件上髀、2件下髀、雞胸3件、雞翼2件。另外更設有加配其他小食優惠：

按圖即睇

    點擊圖片放大
    +5
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優惠詳情

3. BreadTalk：端午粽買2送1

BreadTalk端午粽由即日起現貨套裝，兩套或以上額外8折及加送娘惹咖央醬（原價19元）。數量有限，售完即止。此優惠不可與其他優惠同時使用。


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  • 至尊四喜套裝（瑶柱蛋黃咸肉粽、養生藜麥八寶素粽、紅豆芋蓉梘水粽、蛋黄眉豆粽各一）
    8折優惠193.6元（標準價242元）
  • 極品皇牌套裝
    8折優惠100.8元（標準價126元）
  • 養生孖寶套裝
    8折優惠92.8元（標準價116元）
  • 傳統經典套裝
    早鳥優惠92.8元（標準價116元）

分店地址及電話

 

撰文：hket小編

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