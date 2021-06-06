【醫療保險】保費相若　為何高端醫保更勝大房住院險？

▲ 【自願醫保】保費相若 為何高端醫保更勝大房住院險？

讀者張小姐29歲，公司有門診及約1萬元的住院保險，由於有感公司有基本醫療保障，而自己年紀尚輕，一直遲遲未決定到自己的醫療保險應該買有墊底費的高端醫療，還是自願醫保的大房計劃，兩者價格差不多，應該如何選擇？

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留意大房保險索償限額

以此個案為例，若她購買A公司的大房住院保險，年繳保費大約4,600元；如果購買16,000元墊底費的高端醫保，年繳保費大約5,300元，相差700元，除開每月只是相差60元，的確價錢相若。

而保障內容方面，所謂墊底費，就是指入院頭16,000元的開支是由客戶自行負責，以後的開支是由保險公司承擔，內容項目大多是全數保障，較需留意的每年索償限額是500萬元，不過這個數字對於普通手術的入院開支來說，基本上是非常寬裕，而且住的房型也是半私家房。至於大房住院保險，每項內容都有一定賠償限額，例如住房費每晚是1,000元、雜費14,000元、大型手術費是25,000元等等。

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買醫保當然不想失預算

所以，如果希望患病入院時不用「勒着荷包醫病」，其實不妨選擇高端醫療。因為例如在私家醫院通波仔所需費用大約10萬至30萬元，如果用大房住院計劃，雜費加手術費及醫生費可能只得幾萬，當餘額跌進SMM（額外醫療保障），也只可索償超額開支的八成，而且最後SMM也未必足夠，也是要自掏腰包，大失預算。相反，有墊底費的高端醫療，開支風險有限，更可以用公司醫保去解決部分墊底費。

不過要留意的是，如果要向公司索償醫保，日後轉工真空期或者失業期間出現病徵，想自行再投保多一份醫保去解決墊底費，也會因已有病歷而部分不被受保。與其冒此風險，倒不如為自己準備多一份自願醫保的標準計劃，保障內容雖然較為基本，但價錢也較為相宜，每月大約180元，但已可幫助投保人有病徵時不用礙於要付墊底費而諱疾忌醫，也可令她不用擔心出院找數時會超出預算。

（節錄）

【原文：購買高端醫保 勝大房住院險】