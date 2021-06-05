  • 29°C
香港時間 : 2021605日 (週六) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

　

【大灣區】深圳港資私院擬聘港醫護　提供與港相若薪金低價租宿舍

個人增值 15:00 2021/06/05

分享：

【大灣區】深圳港資私院擬聘港醫護　提供與港相若薪金備員工公寓

港府近年積極推動粵港澳大灣區發展，除了融合各地經濟、科技等領域發展之外，醫療也是其中不可忽視的一環。內地新風醫療集團近年斥資約20億人民幣（逾24億港元），於深圳福田區興建新風和睦家醫院，並計劃在港招聘20至30人，當中包括醫生護士、行政人員、市場財務等職位。

港人廣東省自由工作增保障　憑居住證可買養老保險按此

預計9月落成　請兼職港醫

深圳新風和睦家醫院為首間港資在深圳的私立醫療機構，目前醫院仍正在動工，預計本年9月正式落成。新風天域集團執行董事蕭毅晃（Brian）預計，初期全院員工編制約200至300人，當中聘請約50名醫生，約70至100名護士等。除了內地醫護人員之外，也計劃在港招聘20至30人，包括醫生護士、醫院行政、市場財務職位，同時也會聘請兼職港醫駐診。

本港醫生要到內地執業，需通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架，在內地註冊後並由內地具有《醫療機構執業許可證》的醫療機構作為聘用單位。除了醫生之外，例如護士、物理治療師等其他醫護人員，需要在內地取得牌照，通過資格考試，才能到當地執業。

【廣州南沙吸港澳青年就業　簽約1年過試用期可獲3,000人民幣獎勵：按此

為員工安排宿舍公寓

由於兩地醫院使用的藥名及病名不同，蕭毅晃表示，醫院將會針對地提供訓練，以及制定內部系統，讓港醫護人員可盡快適應。由於疫情緣故，面試及甄選過程會在綫上進行。至於薪酬方面，「每個職位類別的薪酬水平有所不同，對於一些適合港人，以及港人能勝任的工作崗位，公司會十分樂意提供與香港相若的薪金。」此外，公司會在醫院附近安排宿舍公寓，並以較低價格租予員工。而到內地工作的港人，會直接簽訂內地勞工合同，並依循當地法規法例，享有五險一金等工作福利。

 

作者：李寶如

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：深圳港資私院 聘港醫護行政人員

欄名 : 職場百科

相關文章

日間醫療中心　簡單手術新選擇
2021/04/08
日間醫療中心　簡單手術新選擇
日間醫療中心受監管　保障病人安全及權益
2021/04/21
日間醫療中心受監管　保障病人安全及權益
日間手術還是住院？須視乎醫療風險評估
2021/04/14
日間手術還是住院？須視乎醫療風險評估

你可能感興趣

日間醫療中心　簡單手術新選擇
13:22 2021/04/08
日間醫療中心　簡單手術新選擇
日間醫療中心受監管　保障病人安全及權益
13:49 2021/04/21
日間醫療中心受監管　保障病人安全及權益
日間手術還是住院？須視乎醫療風險評估
16:18 2021/04/14
日間手術還是住院？須視乎醫療風險評估

最新專欄文章 更多

【職場熱話】不止中國有「躺平」　各國年輕人為何放棄打拼？
2021/06/04
【職場熱話】不止中國有「躺平」　各國年輕人為何放棄打拼？
【ESG】信和招聘逾千個職位　求職者對可持續發展職位最感興趣
2021/06/02
【ESG】信和招聘逾千個職位　求職者對可持續發展職位最感興趣
【請假攻略】2022年請假攻略　最長假期請8日放17日！
2021/05/31
【請假攻略】2022年請假攻略　最長假期請8日放17日！
【政府工】懲教署聘工藝教導員　中三學歷月薪2.1萬起　6月3日截止
2021/05/30
【政府工】懲教署聘工藝教導員　中三學歷月薪2.1萬起　6月3日截止
【旅遊業】疫後復甦在望　旅行社聘本地遊外遊人才
2021/05/29
【旅遊業】疫後復甦在望　旅行社聘本地遊外遊人才
醫療機構 治療 醫生 護士 物理治療師 港元 物理治療 大灣區 香港 人民幣

下一篇文章

【健康增值】唔係講你個手袋！　避之則吉「富貴包」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
香港千萬富翁　窮得只剩「它」？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】37歲提早退休享財務自由　7年10萬美元變百萬如何做到？
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
【財務自由】調查：港人達財務自由需逾3,000萬元　門檻遠高於上海紐約
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？