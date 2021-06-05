【大灣區】深圳港資私院擬聘港醫護　提供與港相若薪金低價租宿舍

▲ 【大灣區】深圳港資私院擬聘港醫護 提供與港相若薪金備員工公寓

港府近年積極推動粵港澳大灣區發展，除了融合各地經濟、科技等領域發展之外，醫療也是其中不可忽視的一環。內地新風醫療集團近年斥資約20億人民幣（逾24億港元），於深圳福田區興建新風和睦家醫院，並計劃在港招聘20至30人，當中包括醫生護士、行政人員、市場財務等職位。

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預計9月落成 請兼職港醫

深圳新風和睦家醫院為首間港資在深圳的私立醫療機構，目前醫院仍正在動工，預計本年9月正式落成。新風天域集團執行董事蕭毅晃（Brian）預計，初期全院員工編制約200至300人，當中聘請約50名醫生，約70至100名護士等。除了內地醫護人員之外，也計劃在港招聘20至30人，包括醫生護士、醫院行政、市場財務職位，同時也會聘請兼職港醫駐診。

本港醫生要到內地執業，需通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架，在內地註冊後並由內地具有《醫療機構執業許可證》的醫療機構作為聘用單位。除了醫生之外，例如護士、物理治療師等其他醫護人員，需要在內地取得牌照，通過資格考試，才能到當地執業。

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為員工安排宿舍公寓

由於兩地醫院使用的藥名及病名不同，蕭毅晃表示，醫院將會針對地提供訓練，以及制定內部系統，讓港醫護人員可盡快適應。由於疫情緣故，面試及甄選過程會在綫上進行。至於薪酬方面，「每個職位類別的薪酬水平有所不同，對於一些適合港人，以及港人能勝任的工作崗位，公司會十分樂意提供與香港相若的薪金。」此外，公司會在醫院附近安排宿舍公寓，並以較低價格租予員工。而到內地工作的港人，會直接簽訂內地勞工合同，並依循當地法規法例，享有五險一金等工作福利。

作者：李寶如

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：深圳港資私院 聘港醫護行政人員】