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【財務自由】美國夫婦30幾歲就提早退休　每月開支點分配畀你參考

個人增值 17:36 2021/06/04

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對很多人來說，30歲是人生的黃金階段，常會在工作上出現突破，幹出一番事業。然而，美國一對年齡分別為39及36歲的夫婦卻已提早退休，正在享受他們寫意的人生。到底他們如何做到？

【想提早退休？避免7種不必要開支：按此

從事資訊科技行業14年的Steve Adcock接受CNBC訪問時表示，雖然從事資訊科技這行業工作薪酬理想，但會「榨乾」你的生命。因此，在經過10多年的工作，他毅然決定轉個生活方式。「在我30歲出頭時，我意識到自己不能坐在電腦面前寫程式，每日工作10至12小時地渡過餘生。」

後來他遇上了妻子Courtney，並向她透露自己想提早退休的想法。Courtney是一位工程師，一開始對於提早退休並沒太大把握，加上她熱愛工程師這份工作，但最終都是接受了丈夫的提議。

二人如何在30多歲就退休？

在2014年時，兩夫婦參與FIRE運動，FIRE即「Financial Independence, Retire Early」。當時他們的淨資產只有大約65萬美元（相等於約507萬港元），但他們計過，若要在30多歲退休，就要總共約80萬至90萬美元才足夠，因此計劃出售房屋，搬出位於美國亞利桑那州圖森的1,600平方呎連游泳池的大宅，並搬入以42,000美元買入的露營車。

另外，兩夫婦制定了一套節省開支的計劃，取消每月的訂閱及精簡糧油雜費，並將他們總收入的70%儲起來，放進券商戶口及儲蓄戶口，好讓他們可以辭掉工作及旅行，只靠投資戶口的獲利維生。Adcock說：「雖然提早退休是他的主意，但他比起妻子更難控制消費。」他們曾經控制每個月只能到餐廳消費50美元，這對於Adcock來說是一件難事，因為他是一位餐廳愛好者，曾試過一整年每天到訪不同餐館。

經過一連串的努力後，他們的淨資產在2015年8月提升至77.5萬美元，並最終在2016年底成功達到目標，最後分別在2016及2017年退休，當時兩人的淨資產加起來共87萬美元。

■Adcock夫婦二人現時的使費■

    點擊圖片放大

兩夫妻共同開立了一個聯名戶口，因此能一目了然地了解到他們自身的財務情況。而每一次想購物時，都會先作討論，並只會在他們都同意的事情上花費。由於現時沒有穩定的薪金，所以他們對於開支預算都十分謹慎。

【疫情挑戰「FIRE」運動　堅持5個策略 邁向財務自由：按此

退休後的生活

雖然兩人已經退休，但不代表他們正過着無所事事的生活。Adcock指：「提早退休對他來說是能100%控制自己的生活，而不是靠一份全職工作來維持。偶爾遇到他覺得有趣或感興奮的機會時，他仍是會工作。在過去1年中，他曾透過出電子書、Youtube頻道及關於資訊科技的散工賺到15,000美元。他沒有為自己每年想完成多少工作而設定目標。他坦言自己希望能做自己喜歡的事來賺取收入。

至於他太太亦有同感，認為提前退休所帶來的自由，能讓她從事以前因為賺不到錢而放棄的工作。她現時是一位社區義工，致力為當地社區建立一個供水系統，並經營一個小型的Youtube頻道。

【35歲提早退休並不難　看看白手興家百萬富翁達到財務自由的6大心得　全部你都能做到！：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 退休理財

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