【理財血淚史】38歲財務自由回流加國享人生　過來人分享理財路上後悔的8件事

你有沒有想過每天努力工作，其實最終就是為了能夠給予家人安穩的生活，可以與家人享受人生。不過，當你勞碌一生達到目標的時候，你可能發覺時間或許沒有等你，最後後悔不已──後悔自己太遲達到財務上的自由、後悔過去的決定引致今天的自己忙忙碌碌，卻不知道是甚麼一回事。

這次的主角施傅，是一位曾經欠債80萬，在跌跌碰碰中成長，終在38歲達到財務自由，回流加拿大與家人享受生活的人。回顧過去30多年，施傅總結了在投資理財路上令他後悔的8件事，我們看看他的經歷，從中學習。

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1） 婚禮支出太多

雖然只結了一次婚，施傅卻擺了兩場婚禮。舉辦一場婚禮，又要花時間又要花費金錢，他提到若當年以結婚的資金用作投資，可以提早開始財務自由的路。當時為了籌備婚禮，沒有時間研究樓市。若可以再選擇，他會舉辦婚禮，但資金上會節省點，而婚禮規模亦會縮小一點，因為數十萬元用作投資可以帶來更大回報，這些都是屬於機會成本。



2） 高消費興趣

施傅喜歡玩音樂及買車。電子鼓及結他的支出已經數萬元，花費不少；買車及改裝車亦花費近數十萬，引致資金無法變成資產的可能。興趣如買車及潛水等等都是高消費的，所以他建議培養興趣前，先要思考需要花費的金額，個人是否有足夠金錢去支持。



3） 居住及生活品質要求太高

對自住物業太高要求，施傅當年居住在望維港景色的單位，放棄放租機會，他後悔當年過早享受生活，若將該物業放租相信帶來的回報會更大。在生活上，購買了昂貴的按摩椅卻發現自己沒有使用逾10次，於是他反思個人的生活質素是否真的需要如此高質素，是否有其他代替品等。

4） 太遲做樓市二按

施傅亦後悔自己在牛市時太保守，沒有及早行動。當年明明知道是牛市，卻遲遲未有將房地產作二按，二按後欠債，這類是屬於好債。施傅指，當時因為家庭觀念讓自己產生偏見，錯失將資產增值的機會。其實只要計好數，是可以考慮二按方式套現資金再投資安全的項目。

5） 太遲研究內地樓

眼光太集中於香港的樓市，對個人不熟悉的市場完全不願意去學習，當時內地市場樓價較香港便宜很多，施傅坦言自己白白錯失機會。他建議不要限制個人選擇，起步不要太遲，要再進取點。如果可以二按，當時已經可以購買內地的樓房，只要租金回報足夠支付你的按揭，便值得做。



6） 沒有運用衍生工具作對冲

很多人只要聽到衍生工具便會害怕，若預計未來大市會下跌，在投資策略上除了減持外，更應該做的是對冲。施傅指，衍生工具應該是中性的，不要想得太負面，運用適當注碼，其實可以用衍生工具作對冲，讓散戶可以在市況不明減低投資組合的風險。

7） 人與人之間的誤會

人際關係讓我們浪費很多時間，寧願花費更多時間去尋找可以長遠信任的人。施傅告誡年輕人不要完全相信一個人，或未了解清楚情況就簽約，中間要有良好的溝通。

8） 錯過與家人相處的時間

錯誤地分配時間，以為自己將來有時間可以陪伴家人，一直拖延，例如等讀完書、等搵到好工、等賺到錢等。但人生並沒有很長，施傅表示，不要等到達致目標才去做，趁着這些機會反思個人的時間如何分配，而人際關係是很值得做的投資。

責任編輯：陳玉蓮

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