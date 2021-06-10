【抗通脹】為何投資如此重要？計吓數通脹如何蠶食儲蓄

▲ 【抗通脹】為何投資如此重要？計吓數通脹如何蠶食購買力

投資有風險，但唔投資又是否代表無風險？有不少人以為只要不投資就不需要面對風險，但事實上，不投資也要面對通脹連年蠶食財富的問題。近日環球通脹引起投資者關注，港府亦推出第八批通脹掛鈎債券（iBond），為市民提供抗通脹的投資選擇。對抗通脹為何重要？若不投資的話，財富會被蠶食幾多？即刻幫你計吓數！

通脹會削弱儲蓄和投資回報的實質價值，要避免財富被通脹蠶食，投資回報必須跟上通脹率，才可提升實質購買力。以下便假設通脹環境下，投資與不投資的分別，了解通脹對儲蓄及財富有何影響。

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不投資購買力蠶食幾多？

要計算通脹對未來儲蓄的影響，可運用以下公式，簡單計算儲蓄的將來值：

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若每年年末儲蓄10萬元，10年間就可以儲蓄100萬元面值的資產。不過如果加入通脹的影響力，10年後這100萬元面值的資產，到底會有多少購買力？

2011年至2020年間過去10年的平均通脹率為3%，假設未來10年的平均通脹率維持在3%。在通脹的侵蝕下，100萬元儲蓄的將來值將貶值，只剩下約87.5萬元，通脹則侵蝕12.5萬元，貶值12.5%。套用公式如下：

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投資抗通脹能達致資產增值

若進行投資，假設每年有3%回報，就能對抗通脹，保持資產的購買力。在每年回報率更高的情況下，不僅能對抗通脹，還能夠達至資產增值。

假設未來10年每年年末儲蓄10萬元，平均通脹率維持在3%，投資年回報率為5%，套用同樣公式計算：

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這筆資產價值將滾存至109.4萬元，增值9.4萬元，增幅為9.4%。

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不想購買力被通脹侵蝕，以每年多於3%的投資回報作為目標，可選擇低風險且穩定的投資工具，如存款、債券、基金及儲蓄保險等；若期望能達到資產增值的目標，則可能要選擇較高風險的投資工具，如股票。當然，最重要是投資者必須先考慮自己的風險承受能力，再揀選合適的投資項目。

更多對抗通脹的投資策略，可留意抗通脹懶人包。

責任編輯：李瑩

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