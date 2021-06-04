▲ 【雲端備份】Google正式取消無限相片備份 仲有咩選擇逐個睇

美國互聯網巨企Google為一眾用戶提供的免費無限量相片備份服務，已經在星期二結束。日後大家要將相片備份到Google，便會扣除戶口中的儲存容量。由於每個Google戶口都有15GB容量是免費的，換言之若閣下6月後新備份的相片數量超過5,000張，便需要額外付費買儲存量了。因此，近日不少用家都四處搜尋良方，取代Google的備份方案。

Google One年費799元獲2TB容量

由於薑餅人早已採用了整套Google的網上服務辦公，包括Google Drive、Google Docuemnt以及Gmail等，若然因為Google Photos相片備份而放棄其他服務，實在是有點兒殺雞取卵。

為免自己儲存多年的檔案因沒有儲存空間而消失，薑餅人也只能成為了Google One的會員，入場年費799 元獲2TB容量，好讓自己在網上的資源，能夠隨時隨地透過任何設備都能存取。

除了Google的網上儲存服務外，其實兩大科技局企，即微軟和蘋果亦有推出自家的網上儲存服務。

微軟近年都與三星的旗艦手機合作，內置微軟的mobile apps之外，還把其網上儲存服務onedrive 內置在設備內，更會有時彈出來查詢用戶要否把備份由Google轉到onedrive。

Microsoft 365方案個人版年費540元

現時微軟在網上售賣的是儲存連office的Microsoft 365方案，分為個人版和家庭版。個人版年費540元，除可享用網上版的Microsoft Office軟件外，還包括了1TB的網上儲存容量。

家庭版年費為780元，可供六人使用，合共提供6TB容量供六名用戶使用。用家若家中也使用Windows的電腦，這套方案也算合用。

蘋果的用戶當然不會對iCloud服務感到陌生了。

iCloud月費計劃最低8元包50GB

現時iCloud 網上儲存服務免費提供5GB儲存量，即大約2500相片。不過，由於iCloud還要儲存iPhone等設備的備份檔案，5GB通常只有一半用來儲存相片。現時iCloud月費計劃分別為8元包50GB、23元包200GB、以及78元包2TB。

其實價錢與其餘兩家公司分別不大。只是作為果粉，iCloud月費也必不可少了。

此外，中國兩大手機品牌，華為和小米，也都分別推出自家的網上雲端服務，都支援香港用戶。

小米72元人民幣年費包50GB

小米付費會員分三級，72元人民幣年費包50GB、252元年費包200GB、以及816元年費包2TB。小米和華為的雲服務與iCloud相若，都是會自行把用戶手機內的相片及檔案定期備份，換機也不怕資料遺漏。

除了這些由科技巨頭推出的服務外，大家在網上也會找到不少的網上儲存服務。

不過，薑餅人認為這些服務使用界面略為麻煩，加上本身不是以備份相片作為首要用途，使用體驗上或許有差別。

Dropbox月費9.99美元享2000GB

現時市場上較知名的供應商包括Dropbox和Box。Dropbox月費9.99美元 （78港元）有2000GB，與iCloud最貴的月費相同。至於Box則月費11.5美元，包括100GB儲存量。

當然，大家若然有時間也有技術的話，便應該在家中自建雲端網絡，將所有自家的檔案集中在家中自用的儲存裝置。好處是只須花一筆費用添置設備，便可自建雲端，但若不懂技術設定，還是付錢把服務外判好了。