長輩給過多零用錢　如何處理？

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【危疾保險】過勞或致嚴重疾病 善用年齡優勢建構危疾保障
長輩經常畀錢孩子，金額可能很高，這樣可能會和家長灌輸的理財觀念背道而馳。面對這些情況，家長應該點處理？
如果孩子的長輩，例如祖父母、阿姨、姑媽等，給零用錢太闊綽，對子女有甚麼影響呢？
長輩經常畀錢孩子，金額可能很高，這樣可能會和家長灌輸的理財觀念背道而馳。面對這些情況，家長應該點處理？應該教子女謝絕？幫子女儲起？要如何向子女解釋決定呢？
父母應先與其他長輩溝通
一個3歲的孩子對金錢的概念還不太清楚，甚至會認為硬幣比紙幣更吸引，所以問題未必出現。但是較大的孩子會發覺祖父母給的錢比父母多很多，可能會誤認為是否代表父母愛他不夠深，或自己不乖呢？更甚是有些祖父母會叫孫兒不要告知父母，這反而會製造不必要的糾紛，產生親子磨擦。
要解決，首先父母應與自己的父母溝通，若要給孫仔孫女零用錢，要注意以下幾點：
【父母畀零用FAQ：幾時開始畀？畀幾多才算適合？按此】
若孩子的祖父母在給零用錢的時候，可以協助灌輸一些理財觀念給孫輩嗎？
我認為是可以的，但大前提是要配合父母的教法，例如父母要求子女有錢先儲起，再計劃怎樣用，遲些才買東西，這些祖父母都要配合，千萬不要對孩子說：「你儘管去買啦，爺爺再畀錢你！」
【零用錢之五】
【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。
撰文 : 李錦博士
欄名 : 親子理財