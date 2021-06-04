長輩給過多零用錢　如何處理？

長輩經常畀錢孩子，金額可能很高，這樣可能會和家長灌輸的理財觀念背道而馳。面對這些情況，家長應該點處理？

如果孩子的長輩，例如祖父母、阿姨、姑媽等，給零用錢太闊綽，對子女有甚麼影響呢？

長輩經常畀錢孩子，金額可能很高，這樣可能會和家長灌輸的理財觀念背道而馳。面對這些情況，家長應該點處理？應該教子女謝絕？幫子女儲起？要如何向子女解釋決定呢？

父母應先與其他長輩溝通

一個3歲的孩子對金錢的概念還不太清楚，甚至會認為硬幣比紙幣更吸引，所以問題未必出現。但是較大的孩子會發覺祖父母給的錢比父母多很多，可能會誤認為是否代表父母愛他不夠深，或自己不乖呢？更甚是有些祖父母會叫孫兒不要告知父母，這反而會製造不必要的糾紛，產生親子磨擦。

要解決，首先父母應與自己的父母溝通，若要給孫仔孫女零用錢，要注意以下幾點：

1. 不要為了收買感情，只是表達愛惜。

2. 如果給較多零用錢，應提醒孫兒儲起，錢由父母保管或決定怎樣用。

3. 如果金額太大應先讓父母知道。

4. 要對所有孫兒一視同仁，不要厚此薄彼。

【父母畀零用FAQ：幾時開始畀？畀幾多才算適合？按此】

若孩子的祖父母在給零用錢的時候，可以協助灌輸一些理財觀念給孫輩嗎？

我認為是可以的，但大前提是要配合父母的教法，例如父母要求子女有錢先儲起，再計劃怎樣用，遲些才買東西，這些祖父母都要配合，千萬不要對孩子說：「你儘管去買啦，爺爺再畀錢你！」

【零用錢之五】

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。