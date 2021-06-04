380萬開篷超跑登場　Ferrari Portofino M

▲ Portofino M最近正式在香港開售，首批預計最快在年底交到客人手中。

去年9月，法拉利車廠於網上發表了開篷跑車Portofino的入替型號，名字為Portofino M。M，乃是意大利文“Modificata”的簡寫，即升級的意思。新車最近正式在香港開售，首批預計最快在年底交到客人手中。

▲ 去年9月，法拉利車廠於網上發表了開篷跑車Portofino的入替型號，名字為Portofino M。M，乃是意大利文“Modificata”的簡寫，即升級的意思。新車最近正式在香港開售，首批預計最快在年底交到客人手中。

▲ 法拉利去年9月於網上發表了開篷跑車Portofino的入替型號Portofino M，新車最近正式在港發售。

動力上，Portofino M在沿用編號F154的3.9公升V8汽缸雙渦輪增壓引擎的條件下，工程師也動手為引擎作一點改良，例如增加了凸輪軸角度令進氣時間稍為延長，並重新編寫引擎電腦程式，令最大馬力微微增加20hp至620hp。

▲ 不會刻意矯揉造作，卻又能保持意大利跑車應有的美學水平，是法拉利汽車車廂設計特色。

新增8前速波箱

而更重要的變化是在於改用8前速雙離合器自排，它不單較原來的7前速設計多加一個波段，波箱結構也更加緊湊，體積縮小了20%，但可承受的扭力卻提升35%，而且每個波牙比例也作了改動，令Portofino M有更理想的耗油效率之餘，0-100km/h加速時間，也較原來的Portofino快0.05秒，新數值是3.45秒，0-200km/h則縮短一秒至9.8秒。

▲ 由於只屬中期轉款版本，所以Portofino M仍未改用全數碼化顯示錶板。

同時，Portofino M亦是繼SF90 Stradale和Roma後，第三個起用8前速雙離合器波箱的法拉利車系。Portofino M操控上的變動，並不單以加速時間衡量的，看看新車軚盤上的Manettino旋鈕，會發現它在原來的COMFORT、SPORT及ESC OFF 3個模式中，新增設WET和RACE模式，後者更令車輛在任何環境下都有着更爽快和決斷的操控表現。

▲ 軚盤上的Manettino旋鈕，新增了WET和RACE模式，令車輛可以更全面地對應不同路面和駕駛環境。

駕駛感全面可快可慢

Portofino M也加入了已用於其他法拉利型號上的側滑角度控制（Side Slip Control）的車輛動態控制系統，假若有人想更瘋狂地駕駛Portofino M的話，它絕對有能力招架得住。

▲ 與之前的Portofino一樣，Portofino M前沙板兩側特別設有導風管，行駛時它能夠在車身形成氣流，以減低高速行車時的風阻系數。

▲ 這副編號F154的3.9公升V8汽缸雙渦輪增壓引擎，經調校後最大馬力提升了20hp，配合新增的8前速自排，更省油之餘，加速效果也更爽快。

事實上，從之前試駕舊款Portofino的經驗看，這個法拉利開篷車系，真正可快可慢，要快時，它的油門、制動、波箱和轉向都是百份百法拉利味道，就算將波箱設定在AUTO全自動模式，於彎前狠狠煞車，它也會自行降至低檔，讓駕駛人可以在彎後盡速加油出彎。

▲ 廠方將Portofino M的車廂稱為2+式布局，即是兩個後座屬補購品，只在買家要求下才會裝上。

要慢的話，把車輛開到港島南區的山路上，以第七檔時速60km/h行車，引擎轉速維持在1,000rpm左右，車輛則會變得如歐洲行政級4門房車那樣自在。大概這就是現代化法拉利開篷跑車的優點，要速度有速度、要舒適有舒適、要型格有型格，簡單來說就是非常全面。

座墊設冷暖送風

至於Portofino M在外形和內廂設計上，基本上沒有太大改動。其前座座椅、椅背撑架以鎂合金製造，座墊還可以吹送冷風或暖風，讓駕駛者在任何氣溫下，一樣可以打開篷頂，在全面的空氣調節功能下行車。

▲ 前座座椅撑架以鎂合金製造，有效減低車重。至於座墊的送風功能，則令駕駛人和乘客在不同氣溫下，也可以舒適地打開車頂行駛。

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規格表

售價：$3,802,103起

車型：兩門 2+式座位開篷跑車

引擎：3,855c.c. V8汽缸配雙渦輪增壓器

最大馬力：620CV/7,500rpm

峰值扭力：77.50kgm/3,000-5,250rpm

驅動形式：前置引擎、後輪驅動、8前速自排

車身長x闊x高：4,594 x 1,938 x 1,318mm

車重：1,545公斤

前/後車重比例：46/54

風阻系數：Cd0.31

輪胎：前～245/35ZR20／後～285/35R20

0-100km/h加速：3.45 秒

0-200km/h加速：9.8 秒

極速：320km/h

平均耗油量：11.3L/100km

查詢：Blackbird Concessionaires（2376 8080）