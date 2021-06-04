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【職場熱話】不止中國有「躺平」　各國年輕人為何放棄打拼？

個人增值 15:53 2021/06/04

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【職場熱話】不止中國有「躺平」　各國年輕人為何放棄打拼？

近日內地年輕人的「躺平主義」引起熱話，主張「躺平」的人認為，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如採取「躺平」的態度，放棄在職場中競爭。「躺平」的思潮引來內地官方媒體的批評，指不事生產的做法不利個人和國家發展。事實上，世界各地都有年輕人有相似的消極態度，為何他們選擇放棄打拼？

內地年輕人為何「躺平」？

「躺平」被視為是對抗社會「內卷化」的一種方式，「內卷」即指內部惡性競爭。例如是在職場上，原本實行8小時工作，但由於有部分自願加班，並得到管理層的賞識。此時，準時下班的人開始擔心其工作態度未能滿足公司期望，也開始自願加班，久而久之，加班便成為常態，形成惡性競爭。

為免成為公司內部的齒輪，有人提出「躺平」來對抗這種荒謬的競爭環境，認為與其融入被長時間壓榨的工作文化，倒不如放棄競爭，不爭上游，只維持生活基本所需。這種想法由職場環境引伸至社會，主張不買房、不買車、不結婚及不生育，選擇隨心所慾，不再追求達成社會期望的目標。

【「躺平」的人增　會影響樓價嗎？：按此

日本「低慾望」　南韓「三五七拋」

除了內地外，日本及南韓早有年輕人也因經濟環境而主張放棄上流。日本著名管理學家大前研一的《低慾望社會》一書提到，日本自1990年代經濟泡沫化後，面對的經濟發展停滯問題，在物價高企下，年輕人努力工作後，也難積累財富，因而逐漸放下「出人頭地」的慾望，不想買房也不想生小孩。大前研一認為，這種低欲望是日本經濟的根本問題，建議政府及企業因應低欲望一代制定應對的策略，才能加快經濟發展。

南韓也有相似的情況，因為學業及職業中競爭過於激烈，面對貧者愈貧富者愈富的情況，不少20歲至30歲的年輕人放棄談情說愛，拋棄「約會、結婚、生育」這些生活傳統，被稱為三拋世代。近年當地年輕人拋棄的慾望愈來愈多，發展成「五拋」進一步放棄買樓及人際關係；再者則是「七拋」，絕望到連夢想及希望都放棄。

【香港蟬聯全球最勞累城市　每周工時超標29%：按此

享受社會福利　美國式「躺平」

在美國，由於疫情下政府提供的失業救濟金比以往高，失業反而得到更多錢，令積極尋找工作的人減少，有不少失業者寧願每天在家炒股票、看Netflix，也不願意重返職場。當地麥當勞為招聘人才更各出其謀，包括送iPhone、增加入職時薪等，仍難吸引求職者。

但這種美式「躺平」與中日韓的情況不同，全因社會福利豐厚，才讓人失去工作的動力。相信當失業救濟金的金額下調後，不少因經濟壓力，或要再重返職場。

 

責任編輯：李瑩

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