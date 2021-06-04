▲ 【危疾保險】過勞或致嚴重疾病 善用年齡優勢建構危疾保障

香港人一向以積極打拼見稱，普遍工作時間較長。根據美國手機保安技術公司KISI所發表的《2020年工作與生活平衡城市》報告顯示，港人平均每周工作時數超過50小時。若因工作過勞導致嚴重疾病找上門，不但要應付高昂的醫療開支，而且有機會需要停工養病，得不償失。所以，我們要注重身體健康，及早為健康建立安全網。在當下努力耕耘之餘，為未來尋求保障。

【怕蝕底？計到盡？ 無限索償危疾保啱唔啱使？：按此】

問：我還算年輕，大病不會找上我！可以遲一點才考慮健康保障嗎？

答：有人認為自己年青力壯，擁有揮霍健康的本錢。但有不少研究指出，近年嚴重疾病有年輕化的趨勢，當中包括常見的心臟病和癌症。以往心臟病患者主要為60歲至70歲人士，但現在患者年齡已遞減至40歲左右。而本港的「健康黑手」癌症亦有年輕化趨勢。按香港癌症資料統計中心數據顯示，20歲至44歲年齡層的癌症發病率從2000年起持續上升，於18年內上升了13%。

除了心臟病和癌症外，容易被忽略的眼疾也愈見嚴重。疫情為生活帶來了新常態，使用電子產品工作的情況更常見，養成了機不離手的習慣。有些人甚至睡前在黑暗的環境下使用智能電話，以致影響視力，提早帶來眼疾問題，包括黃斑部病變、早發性白內障、青光眼等。年輕不再是嚴重疾病的「擋箭牌」，其實更應趁早正視健康問題。

【無限次賠償vs無限種疾病 點解賠償差咁遠？：按此】

生活充滿不確定性，如不幸患上嚴重疾病，醫療開支可能遠超預算。以第三期腸癌為例，標靶藥物治療、手術、化療等治療金額，保守估計過百萬。再者，若患者為家中的經濟支柱，更可能加重家人的經濟負擔。因此，不少人透過購買危疾保險作為健康後盾，為自己及家人提供保障。 加上趁年輕及身體情況良好時投保，保費亦更划算。所以大家應未雨綢繆，及早善用危疾保險。

問：如何選擇危疾保險？

答：危疾保險產品繁多，在挑選危疾保險方案時應注意計劃的深度和寬度，以享有更全面的保障。市面上有些產品除了涵蓋常見的嚴重疾病，也包括時下愈趨普遍的疾病，包括黃斑部病變、早發性白內障、青光眼等。另一方面，主要嚴重疾病復發的機會較高，例如心臟病、癌症及中風等。因此，較全面的危疾保障會為指定嚴重疾病提供多次賠償。以癌症保障為例，一般計劃會在兩次賠償之間設有3年的等候期，較靈活的計劃則可讓受保人選擇縮短等候期至1年，而所獲取的賠償則為保障額的指定百分比，例如50%，令患者能把握治療的黃金時間。有些計劃還提供持續癌症現金津貼，在漫長的治療過程中，有助彌補停工接受治療而造成的收入損失。