【消費優惠】天際萬豪酒店推海鮮自助晚餐　網上訂享75折　成人連加一$535

位於大嶼山的香港天際萬豪酒店最新推出「鮮味盛宴」海鮮自助晚餐，供應多款海鮮美食，現在於網上訂更享75折優惠，成人連加一為535元。

由即日起至6月13日逢周五至日供應的海鮮自助晚餐，提供多款冰鎮海鮮，包括海蝦、藍青口、翡翠螺、新西蘭空運生蠔、麵包蟹、鱈場蟹腳及波士頓龍蝦。同場更供應不同口味的壽司和刺身，如炙燒吞拿魚配柚子醋、牡丹蝦、鯛魚、八爪魚、三文魚等。

【米芝蓮食府萬豪金殿東亞卡指定套餐85折 agnès b.開倉精選產品低至3折：按此】

另外，廚師團隊以不同的烹調手法，炮製多款惹味的海鮮菜式，包括蟹肉濃湯、泰式蟹肉米網卷、酥脆魷魚圈、慢煮三文魚配菠菜忌廉芝士、西班牙辣肉腸海鮮意大利飯、芝士焗海鮮意粉、滑蛋蝦仁燴豆腐和金蒜蝦乾蒸魚柳等。

甜點亦十分豐富，包括焙茶芝士餅、蜜桃番石榴慕絲蛋糕、蛋白霜朱古力流心布甸等精選甜品，加上多款Haagen Dazs雪糕。

■按圖看「鮮味盛宴」自助晚餐■

▼ 點擊圖片放大 +2

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：天際萬豪酒店網上訂自助晚餐可享 75 折 任食生蠔波士頓龍蝦（收費文章）】

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】