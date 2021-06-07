【消費優惠】ecLiving推爸爸節88折優惠 精明消費 09:00 2021/06/07 分享： 就快到父母節，簡簡單單ecLiving推出爸爸節優惠，由即日起至6月22日，全場貨品低至88折，品牌貨品95折，更特別設有會員優惠價88元產品。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 eShop 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】美心西餅Marvel父親節蛋糕早鳥預訂85折 2021/06/07 【消費優惠】美心西餅Marvel父親節蛋糕早鳥預訂85折 【消費優惠】天際萬豪酒店推海鮮自助晚餐 網上訂享75折 成人連加一$535 2021/06/06 【消費優惠】天際萬豪酒店推海鮮自助晚餐 網上訂享75折 成人連加一$535 【好去處】270度維港無敵海景打卡！ 灣仔碼頭Pier 1929推$598兩位下午茶 2021/06/05 【好去處】270度維港無敵海景打卡！ 灣仔碼頭Pier 1929推$598兩位下午茶 【消費優惠】國際冬甩日 J.CO買一打冬甩送$50現金券 2021/06/04 【消費優惠】國際冬甩日 J.CO買一打冬甩送$50現金券 【消費優惠】卓悅精選生活百貨低至1折起 2021/06/04 【消費優惠】卓悅精選生活百貨低至1折起 著數優惠 優酷 牛角 產品 品牌 咖啡