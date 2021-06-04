曾租劏房見證港樓價荒謬　利穎怡儲夠首期不急於上車：人生不只為買樓（立即收看）

《東張西望》主持利穎怡（Joan）「正義女神」的形象深入民心，鏡頭以外，她在投資上亦相當進取，敢於投資高風險的加密貨幣。在加拿大就讀大學的她，身邊的同學均奉行「無樓一身輕」，回港發展後她不明白為何香港人都為樓而活。雖然她漸被香港環境影響，萌生了上車置業的夢想，惟觀望樓市多年時間，仍未見樓價明顯下跌，她選擇耐心等待合適時機，暫享受做租客的自由。

長時間工作失去生活 重拾演員夢

Joan大學時在加拿大修讀經濟學，本來在當地已有當公關的經驗，回港後以為再做公關應該也很容易上手，怎料兩地職場環境差異大，令她感到吃不消。她沒料到公關工作時間如此長，當時經常做到晚上11、12時，甚至凌晨，更要無時無刻待命，失去生活：「我知道在香港工作是要OT（超時工作），但總不能每天沒日沒夜地工作，就像沒生活似的。」

為逃離讓她失去自己的職場，她開始發掘發展另一事業的可能性，重拾自己的演員夢，邊兼職臨時演員，同時修讀表演藝術系學士，後來透過電視台的藝員訓練班，成功投身演藝圈。雖然現時以主持為觀眾熟悉，但她仍希望有日能一圓自己的演員夢。

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曾居百呎劏房改變置業態度

除了職場環境不同，Joan回港後仍要適應香港的住屋文化。在加拿大讀書時，身邊的朋友均奉行「無樓一身輕」，不主張買樓置業，享受租屋的彈性，不喜歡可隨時轉換環境。但香港人卻不一樣，雖然香港樓價高企，但人人都期望上車置業，渴望能有朝一日築成自己的安樂窩。

Joan本以為自己可堅持己見，不被香港買樓至上的風氣影響，怎料回港後不久，她已漸改變心態，期望在香港可落地生根，擁有自己一片天。剛發展演藝事業時，為了方便上班、學戲劇及跳舞，她搬離家中租住劏房：「當時租住市區的劏房雖不到100呎，但每月租金要價近6,000元。」見識過香港樓價後，她認為在香港投資磚頭具有價值，一直儲錢等待買樓時機。

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享受租樓不勉強上車 靜候樓價回落

Joan自回港後等候入市機會已很多年，她曾睇過不少樓，亦曾見證呎價跌至近萬元，但終回升至約2萬元。面對世紀疫症，本港樓市仍然強勢，未有明顯下跌至Joan心水的價位，她認為現時樓市不時創新高並不合理，即使已儲夠首期資金，仍選擇不勉強自己完成置業的目標：「家人不時問我何時買樓，但我覺得人生不只為了買樓，現時不是買樓的時機，為何一定要入市？」她坦言，現時租金回落，租平過買，所以會繼續一邊租樓，一邊等候樓價回落。

對於不少港人為買樓而甘願做樓奴，Joan坦言並不認同，更認為自己並不會只為樓而活，會平衡生活及置業目標：「人生應為自己的快樂及夢想而活，若沒能力置業，租樓也未嘗不可。」

記者：李瑩

場地：Le Garden

服裝：Zimmermann

首飾：Inizo / APM Monaco

髮型：Perry Law @ WP Salon