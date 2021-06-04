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利穎怡勇字當頭　炒仙股坐艇無有怕　嫌藍籌悶轉玩加密貨幣

個人增值 15:46 2021/06/04

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電視節目《東張西望》主持利穎怡（Joan）經常在節目中為騙案受害人追討損失，多次英勇地與騙徒正面對質，因而被網民封為「正義女神」。鏡頭以外，她在投資上亦相當果敢，大學時投資的仙股至今仍在坐艇，試過保守投資但嫌藍籌股回報低，而轉投資更高風險的加密貨幣，曾獲利近5位數，惟面對近月幣市跌勢，有部分資金仍在坐艇。

墜美容騙局險失近10萬

利穎怡一向勇字當頭，多次採訪時身陷險境，試過與「色魔」對質、也試過採訪期間被人用刀指嚇，她仍窮追不捨，不放過任何追尋真相的機會，因而被網民封為「正義女神」。

勇敢背後，她的正義感原來全因自己身同感受。Joan曾誤墜美容院騙局，險些損失10萬元。為了追回金額她用盡方法，多次不厭其煩地致電對方，更揚言要公開雙方對話錄言，終成功取回10萬元。「其實我們追訪不少騙案都難以追討損失，令我意識到關乎錢銀上的事，要更加警剔。」

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【曾租劏房見證港樓價荒謬　利穎怡儲夠首期不急於上車：人生不只為買樓：按此

大學投資仙股至今仍坐艇

在採訪時不顧危險堅守崗位，望能尋求正義，Joan在投資上亦是「勇字行頭」，敢於承受高風險，以博取高回報。她在加拿大就讀大學，回港交流期間才開始投資，部分資金投資仙股，部分資金投資在較穩定的銀行股。

不過冒高風險也不一定有高回報，她所投資的仙股至今仍在坐艇，由於金額不多，她未有選擇沽出，期望有日能再見升勢。相反，她投資的銀行股雖然股價上較為穩定，但亦有一定波幅：「它會很有規律升跌，短炒也能日賺千元。」初嘗投資便已賺到回報，同時有損手的慘痛經歷，讓她體會控制投資風險的重要性。

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嫌藍籌回報低轉投資加密貨幣

自10年前回港發展後，Joan因工作忙碌，至最近才重拾投資的習慣。從經驗中學習後，她未有再投資仙股，反而踏實地投資藍籌股。不過，由於藍籌股股價相對穩定，短期升幅不大，近日Joan的持股更現跌勢，又要再坐艇。心急賺取回報的她，遂在朋友的介紹下，投資加密貨幣。

起初她對加密貨幣一竅不通，她便主動地在網上報讀免費課程，了解加密貨幣的概念、如何投資及操作等。她坦言，剛開始投資加密貨幣時也會擔心高風險：「入場時便已面對跌市，當時跌幅很大，問朋友『怎麼辦？跌了那麼多。』他勸我要耐心等候，不到一日價格又再上升。」見識過加密貨幣大幅上落，Joan漸見慣風險，乘着它的波幅炒賣，半年內曾獲利近5位數，惟面對近月幣市跌勢，有部分資金仍在坐艇。

進修幣市知識　嚴控投資金額

除了比特幣外，她現時更涉獵以太幣等共5種加密貨幣，她坦言看到今次幣市的跌勢，已不再擔憂，相信未來會重拾升勢，更認為現時的下跌是買入時機，但因為早前買入的價位相對高，暫未有趁低吸納：「我本來有打算再買入，但因為家人勸喻，要控制投資的金額，所以我暫時都未有再入市。」

Joan坦言，投資加密貨幣屬高風險，更要嚴格控制投資的資金，事前更要對加密貨幣有所了解，才開始投資：「炒幣其實也只是炒概念，要看你對它的信心有多大。」為免損失慘重，她未有跟隨朋友般「瞓身」幣市，更決心不沾手期權，現時只小注投資加密貨幣，更持續學習加密貨幣相關的知識。

 

記者：李瑩   

場地：Le Garden
服裝：Zimmermann
首飾：Inizo / APM Monaco
髮型：Perry Law @ WP Salon

欄名 : 理財Star Talk

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