【ESG】對可持續投資興趣漸增　瑞銀：9成投資者冀投資與價值觀一致

▲ 【ESG】對可持續投資興趣漸增 瑞銀：9成投資者望投資與價值觀一致

新冠肺炎疫情改變了很多人的生活模式，不少人更因此重新思考人生目標。瑞銀發布新一期《投資者觀察》指，新冠疫情令近8成投資者重新審視自己的人生目標，近9成投資者更希望其投資能夠與自己的價值觀保持一致。隨着環境、社會和公司管治（ESG）投資趨勢，不少投資者對可持續投資的興趣漸增，更期望透過慈善捐贈去改變世界。

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9成投資者期望投資合乎價值觀

瑞銀發布最新《投資者觀察》對全球15個市場3,800位投資者進行意見調查，發現新冠疫情後令投資者重新審視人生目標，更趨向運用資金去造福社會，並希望從生活中找到更宏大的目標。

調查亦發現，投資者意識到他們的資本是改變世界的一種方式，高達9成的投資者表示，疫情促使他們希望自己的投資與個人價值觀保持一致。近6成投資者表示對可持續投資更感興趣，比率最高的是亞洲區投資者，其次為歐洲（瑞士除外）及美國。

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年輕人發揮影響力

調查發現，年輕一代在新冠疫情下將更多注意力轉向與目標相關的投資，79%年齡界乎25歲至50歲的受訪者表示，新冠疫情令他們想在世界發揮更多影響力去造福人群，其百分比更遠高於超過50歲的投資者（51%），近四分之三的年輕受訪者更希望全方位制定和審視其財務計劃。

瑞銀財富管理聯席總裁Iqbal Khan表示，從投資者對慈善捐贈的興趣漸增，到年輕一代渴望尋求可持續投資的建議等跡象，樂見全球投資者都緊守自己的崗位，務求令世界變得更美好和更具可持續性，相信這個現象將會持續下去。

責任編輯：李瑩

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