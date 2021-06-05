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【海外升學】學校排名高等於質素高？　升學顧問傳授選校心得

英國 19:00 2021/06/05

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【海外升學】學校排名高等於質素高？　升學顧問傳授選校心得

家長為讓子女有更好的教育，以及更廣闊的國際視野，往往願意斥巨資供子女到海外升學，近年學生的年齡更有年輕化的趨勢。有教育顧問指出，業界在海外升學的服務和配套上，是時候提高透明度。

【港女移英30年經營物業管理　籲勿盲目追求倫敦名校區：按此

為子女選合適學校

擁有20年英國教育、招生及監護人經驗，曾於多家英國大學負責招生工作的梁曉芙（Eve），於2012年在倫敦成立Elite Anglo-Chinese Services教育顧問公司，並在港設立辦事處，期望打破業界過往的服務模式，無縫連繫學校、學生、家長及寄宿家庭，提供更切合學生需要的顧問服務。

梁曉芙指出，家長首要認清升學中介及升學顧問的分別。部分升學中介在收生成功後可向學校收取佣金，一般為學生首年學費的10%至15%，部分商業性學校佣金更高達20％至25%，學生每年繼續留學更可分bonus。而升學顧問會直接向家長收取顧問費用，並提供客觀分析及配對。

具參考性的排名榜

很多家長為子女挑選排名高的中學，務求更容易入讀好的大學。但是排名高不一定質素高，部分排名榜着重成續及師資，並未有計算學校名氣，但英國大學招生特別偏重名氣和歷史，曾擔任大學招生主任的Eve指，英國皇室成員亦入讀的Benenden School，因為學校拒絕付費登上英國學校排名榜而未見芳名，卻是超級名校，在大學招生時非常吃香。家長應參考較全面的排名榜，如衞報泰晤士報等。

認清服務收費範圍

除了選校及報名外，升學的相關服務如考試準備、申請簽證、監護人等，家長也要小心處理。

曾有學生透過升學中介的服務申請學校，但所提供的服務卻只限遞交文件而不協助申請簽證，這有機會令學生獲得校方取錄卻無法入讀。「即使已付了留位費，但入學文件不齊全，也會影響簽證批核。」

在考試準備方面，一般入學試主要考英文、數學及邏輯推理。英國最頂級學校會根據個別入學試來收生，而英國私立學校的入學試又有不同，所以坊間的考試準備班難以應付所有入學試，家長應先到學校網頁查看入學試的要求。

部分中介會讓學生先考入學申請試，但有些考試並非必要。例如學生未滿16歲不應該考IELTS（雅思），UKiset及聖三一考試只適用於少數較出名學校如Brighton College、Wycombe Abbey用作篩選申請人數目，UKiset只適用於申請入讀中六；而聖三一考試需提前18個月申請，通常針對13至16歲學生的英文水平。此外，坊間一些備試班或語言課程，也往往令家長增加無謂的額外開支。

Eve提醒，申請學生簽證也常衍生另一不必要的支出。「由律師申請簽證，費用可達6,000港元至8,000港元，但學生簽證一般可以由家長自行在網上申請，其實非常方便。學校會提供流程和文件資料，須留意的是一般審核需時，最好提早4至6星期辦理。個別學校會委託英國律師代辦，如果學校要求家長由律師代理，記得要問清楚流程和費用。」

至於監護人服務方面，部分中介的透明度較低，也無法查證。「很多時更大幅標高收費或行內所說的食差價，家長應直接向學校查詢常用監護人公司資料及收費，並要留意當地的監護人公司是否有良民證、是否符合英國寄宿學校協會（BSA）的監護人協會或英國監護人協會（AEGIS）資格，以保障學童權益。」

 

作者、責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：升學顧問提客觀建議 籲家長選校不宜只重排名（收費文章）】

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欄名 : 海外理財

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