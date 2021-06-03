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【抗通脹】iBond以外的選擇　港股REITs最高股息達8.6厘

個人增值 17:40 2021/06/03

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第八批通脹掛鈎債券（iBond）在本周開始認購，保證回報為2厘，每半年派息1次，最低認購面額為1萬港元。適逢最近市場對於通脹的預期升溫，令不少人都開始找尋抗通脹的投資，iBond的推出可謂相當合時，不過有投資者可能會嫌iBond的回報太保守，若想找其他投資項目代替，港股的房地產信託基金（REITs）都可以係選擇。

【唔揀iBond揀藍籌　最高股息率有7.5厘！：按此

為何REITs可以抗通脹？受到《房地產基金守則》規限，REITs要將除稅後淨收入的90%以上分派予單位持有人，因此能保障持有人的利息收入。另外，通脹率走高的時候，住房價格以及租賃收入通常也水漲船高。

放眼現時在港交所掛牌的10隻REITs，每手入場費均在1萬元以下，而且截至昨日（2日）數據，股息率最少都有接近4厘，適合想穩定收息，而又想要有理想回報的投資者。

■港股REITs表現一覽（按股息率高至低排序）■

    點擊圖片放大
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【對抗通脹　哪些資產可保值？：按此

港股最高息REITs逾8厘

在10隻REITs當中，股息率逾6厘的有5隻，包括招商局商業房託（01503）、富豪產業信託（01881）、春泉產業信託（01426）、泓富產業信託（00808）及陽光房地產基金（00435）。

當中股息率最高的是招商局商業房託，達8.6厘，每手入場費只需1,670元。其物業組合由深圳蛇口工業區的5項商業物業組成，包括1棟甲級寫字樓、3棟綜合寫字樓及1棟商業購物中心。截至去年底止，可租賃總面積為24.9萬平方米。不過，這隻REITs在2019年底才上市，仍需要時間觀察其股價表現是否穩定。

富豪產業信託的股息率同樣高於8厘。截至2日的數據，股息率達8.1厘，每手入場費為1,670元。其投資組合主要是香港的酒店，但受到政局及疫情等因素影響，其派息自2019年度有所減少。股價表現亦2019年中急轉直下，至2020年底才見回升。

領展股息率低但每年增派息

雖然領展（00823）的股息率僅得3.8厘，是10家房託之中最低，而每手入場費為7,475元，是當中最高。但翻查其過去14年的派息記錄，領展每年度的派息都有增加。公司的物業組合多元化，共有127項香港物業組合投資，包括零售及辦公室空間；香港以外亦有8項收租物業，涉及約600萬平方呎。

至於股價表現方面，領展亦與富豪產業信託一樣，股價都是自2019年中急瀉，並在2020年底才開始回升。

【恒指季檢新名單　邊隻財息兼收？　15隻藍籌股股息率高達5厘：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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招商局商業房託（01503） REITS 收租 派息 地產 領展 富豪產業信託（01881） 香港物業 泓富產業信託（00808） iBond

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