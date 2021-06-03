Patek Philippe橄欖綠運動型號成焦點　精鋼Nautilus 5711/1A明年停產掀搶購熱

近年鐘錶市場掀起了一股運動熱，大家尤其對Patek Philippe Nautilus系列的精鋼版基礎型號5711/1A為之瘋狂，當中的藍面更是鋼王之王。今年品牌為兩大高級運動系列Nautilus及Aquanaut發布了全新綠系色面引起熱話，卻同時宣布5711/1A明年即將停產，令市場反應更加激烈！我們就來看看兩大系列的新作。

▲ 兩款精鋼製腕錶搭配嶄新橄欖綠色放射狀錶面，叫人眼前一亮，無鑽款式的5711/1A型號即將於2022年停產，意味此新作只會推出一年，難怪市面一錶難求。鑲鑽版於錶圈鑲以一行32顆頂級Wesselton長方形鑽石 ，約3.6卡，而兩款新作皆置入26-330 S C新款自動上鏈機械機芯。（右$250,000、左$679,000）（品牌提供）

數十年前沒有人想過，或者是大部分人都不能接受，一個頂級製錶品牌如Patek Philippe，竟然會推出精鋼腕錶，因此當Nautilus於1976年破格地以非貴金屬出現、定價卻媲美貴金屬錶的時候，並沒有太多人看好，有誰想到數十年後精鋼Nautilus卻成為市場上的鋼王。

▲ 最新玫瑰金款式的全鑽Nautilus，屬一枚自動上鏈機械腕錶，錶殼、錶環和錶鏈皆以雪花式鑲嵌技術鋪鑲鑽石，務求盡量減少曝露出貴金屬，2,553顆頂級無瑕Wesselton圓鑽約重12.69卡。（$2,631,200）（品牌提供）

Nautilus的原始設計來自鐘錶大師Gerald Genta，配以八角形圓角錶環的錶殼，靈感來自船隻舷窗，拋光與磨拭加工效果交織，是常規生產腕錶的一大挑戰。加上搭配橫向凸紋錶面，鋼製錶鏈沿著摺疊釦方向逐漸收窄，為腕錶加添一份優雅奢華感。2006年Nautilus面世30周年，Patek Philippe就把腕錶風格細意改動，5711/1A亦是同年誕生；2009年再推出錶殼較小巧的女裝系列，後來甚至鑲以美鑽，為系列提升至高級珠寶時計級別。

▲ 5990/1R-001兩地時間計時秒錶，採用玫瑰金款式搭配藍色放射狀錶面。腕錶共包含3項複雜功能：自動回位計時秒功能、雙時區以及接合當地時間的指針式日期顯示，腕錶由CH 28-520 C FUS自動上鏈計時秒機芯驅動。（$763,900）（湯炳強攝）

今年Nautilus的焦點就必然是橄欖綠色放射狀錶面的5711/1A，每枚腕錶皆經過55道人手獨立加工步驟作修飾，同款另有錶圈鑲以長方形鑽石的供選擇，由於錶殼輪廓獨特，因此亦大大提高了鑲嵌的難度。除此以外，Nautilus還推出玫瑰金款式兩地時間計時秒錶，腕錶提供3種實用兼操作簡便的功能：自動回位計時秒功能、兩地時間功能以及指針式日期顯示（與當地時間同步）；最後便是一款鋪鑲全鑽的玫瑰金高級珠寶腕錶，採用雪花式鑲嵌技術，2,553顆頂級無瑕圓鑽約重12.69卡。



Aquanaut風格更年輕

至於Patek Philippe的另一運動錶系列Aquanaut，於1997年面世，是以Nautilus作為藍本，卻取消了Nautilus錶殼的左右密封鉸鏈，令風格更年輕化。

▲ 品牌為Aquanaut Chronograph加入首個白金款式，配上深藍漸變黑色錶面，60分鐘計算器位於錶面6時位置，而大三針、1/4秒刻度和60分鐘計算器全為白色，令閱時更清晰。（$496,500）（品牌提供）

▲ 錶盤上白金立體數字與巴頓式大型指針添上夜光塗層，在暗黑的環境下都清晰可見。（品牌提供）

2007年Aquanaut慶祝誕生10周年，外型經過微調，錶面與錶帶以凸紋圖案改造，令效果更加鮮明；還有全新錶帶一體成型，沿兩枚錶耳之間的錶殼曲線伸展。2017年系列誕生20年之際，品牌就為系列加入了著名的「百達翡麗先進技術研究」成果，包括內置嶄新的幾何形狀Spiromax游絲以及順應靈活裝置，將腕錶全面優化，可見品牌對Aquanaut的重視程度，後來再為女士們推出鑲有美鑽的Aqaunaut Luce版本，使系列更圓滿。

▲ Aquanaut Luce兩地時間腕錶只推出了玫瑰金錶殼配白色錶面和同色錶帶版本。錶盤上可見兩枚中央時針，鏤空指針展示原居地時間，實心指針展示當地時間。6時位置卻設有日/夜顯示器，為用家提供有用的資訊。（$288,600）（品牌提供）

▲ 除了Nautilus推全新橄欖綠色面版本，Aquanaut及Aquanaut Luce亦同樣有近似的色系。精鋼錶殼直徑由35.6毫米增至38.8毫米，置入石英機芯，功能方面有大三針加上日曆顯示，基本而實用。（$288,600）（品牌提供）

今年Aquanaut Chronograph有首枚的白金款式計時秒錶5968G，配以深藍漸變黑色錶面；而全新Aquanaut Luce則包括有精鋼石英款式及玫瑰金自動上鏈款式，有3種色面供選擇，還首度置入兩地時間功能，實用與美感兼備。

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