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德勤亞太區經濟展望　未來一年聚焦3大主題

個人增值 18:40 2021/06/03

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德勤發布最新一期《聚焦亞洲》系列報告，剖析亞太地區經濟體來年的前景展望。報告指出，有3大主題將於未來12個月成為焦點：

  • 1. 大型經濟體推出強而有力的財政刺激政策、疫苗接種率有所提高、經濟韌性增強，因此經濟復甦的勢頭將超出預期；
     
  • 2. 下行風險仍然存在：新一波疫情、變種病毒出現以及金融市場可能發生波動；
     
  • 3. 企業和市場關注的重點應該轉移到塑造後疫情時代的經濟格局，思考如何「重建得更好」。

各地政府須繼續關注復甦威脅

 

報告提到，一系列正面因素都對經濟復甦持續強於預期提供支持，包括政府、企業和社會大眾已經適應疫情下的新常態、貨幣和財政政策繼續為經濟提供大力支持、疫苗接種正在步入正軌、科技行業踏入上升周期等。

 

儘管消息正面，但各地政府必須對經濟前景構成威脅的因素保持關注，並通過合理的政策措施減低風險，包括避免過早撤出貨幣和財政刺激措施、繼續鼓勵市民接種疫苗、支持新疫苗和研發藥物以應對疫情。

 

報告分析亦指，新冠疫情喚醒社會關注可持續發展的重要性。然而，據德勤近期調查發現，亞洲地區大部分企業表示由於難以量化其可持續發展目標所產生的影響，他們採取的措施普遍不夠大膽，難以產生實質性的影響。

 

 

責任編輯：陳玉蓮

 

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可持續發展 疫情 經濟 財政政策 疫苗 大眾 亞太 德勤 氣候暖化 編輯

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