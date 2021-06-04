【消費優惠】1折優惠：誠品書店曬書市集　Klook指定本地活動

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【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年6月3日）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 誠品書店：曬書市集低至1折
由即日起至6月20日，誠品書店在奧海城展開首個大型曬書市集，雲集逾6萬件好書、生活選物。屆時中外文書、童書玩教具、雜誌、文具禮品及影音黑膠低至1折起；更特設10元、100元／5本專區。
地點：奧海城2期地下主題中庭
營業時間：星期一至五11:00至21:00，星期六、日及公眾假期10:30至21:30
2. Klook：指定本地活動低至1折
由6月3日起至7月2日，Klook推出「每日最抵DEAL」活動，每晚10時推出最少1項精選人氣優惠上場，包括Staycation、景點門票、餐飲美食、SPA水療按摩等不同本地活動。優惠低至1折，名額有限，先到先得。
部分優惠：
3. 惠康：Dreyer’s／Oreo／KitKat指定雪糕$100/8件
由6月3日起至6月10日，於惠康買任何8件Dreyer’s D-Collection扭紋脆筒／雪糕杯、Dreyer’s Real Delight乳酪條、Oreo雪糕杯／雪糕批／雪糕三文治及雀巢KitKat脆皮雪糕批單件裝只需100元，平均只係12.5元一件！貨品數量有限，售完即止。
撰文︰hket小編
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欄名 : 今日優惠精選