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【消費優惠】1折優惠：誠品書店曬書市集　Klook指定本地活動

精明消費 07:00 2021/06/04

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 誠品書店：曬書市集低至1折

由即日起至6月20日，誠品書店在奧海城展開首個大型曬書市集，雲集逾6萬件好書、生活選物。屆時中外文書、童書玩教具、雜誌、文具禮品及影音黑膠低至1折起；更特設10元、100元／5本專區。

地點：奧海城2期地下主題中庭
營業時間：星期一至五11:00至21:00，星期六、日及公眾假期10:30至21:30

2. Klook：指定本地活動低至1折

由6月3日起至7月2日，Klook推出「每日最抵DEAL」活動，每晚10時推出最少1項精選人氣優惠上場，包括Staycation、景點門票、餐飲美食、SPA水療按摩等不同本地活動。優惠低至1折，名額有限，先到先得。

    點擊圖片放大

部分優惠：

  • 6月4日：諾富特東薈城酒店－高級客房+包2餐自助餐CP值超高之選橫跨暑假期間，低至人均486元起
  • 6月5日：LETSPA－多區分店享受100分鐘面部護理+身體養生按摩25折優惠低至400元
  • 6月6日：港島海逸君綽酒店－免費升級至豪華海景客房+食足4餐+再送護膚禮劵，人均759元起
  • 香港愉景灣酒店Monchhichi主題Staycation（加推7月及8月暑假期間）

優惠網站

3. 惠康：Dreyer’s／Oreo／KitKat指定雪糕$100/8件

由6月3日起至6月10日，於惠康買任何8件Dreyer’s D-Collection扭紋脆筒／雪糕杯、Dreyer’s Real Delight乳酪條、Oreo雪糕杯／雪糕批／雪糕三文治及雀巢KitKat脆皮雪糕批單件裝只需100元，平均只係12.5元一件！貨品數量有限，售完即止。

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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