【消費優惠】國際冬甩日 J.CO買一打冬甩送$50現金券 精明消費 10:30 2021/06/04 分享： 為慶祝國際冬甩日，J.CO準備咗超級驚喜優惠，由今日起一連三日，購買一打冬甩（價值158元），即可免費獲贈50元面值現金禮券一張，買半打冬甩（價值90元）都有20元面值現金禮券一張。 ▼點擊圖片放大 分店地址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】卓悅精選生活百貨低至1折起 今日 【消費優惠】卓悅精選生活百貨低至1折起 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年6月3日） 2021/06/03 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年6月3日） 【消費優惠】Uniqlo感謝節第二周 多款T恤褲款$59起 2021/06/03 【消費優惠】Uniqlo感謝節第二周 多款T恤褲款$59起 【消費優惠】MICHAEL KORS官網半價勁減 2021/06/03 【消費優惠】MICHAEL KORS官網半價勁減 【消費優惠】東海堂限時優惠 芝士蛋糕推廣價53元 2021/06/02 【消費優惠】東海堂限時優惠 芝士蛋糕推廣價53元 著數優惠 烘焙 煙熏食物