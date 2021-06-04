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【消費優惠】國際冬甩日　J.CO買一打冬甩送$50現金券

精明消費 10:30 2021/06/04

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為慶祝國際冬甩日，J.CO準備咗超級驚喜優惠，由今日起一連三日，購買一打冬甩（價值158元），即可免費獲贈50元面值現金禮券一張，買半打冬甩（價值90元）都有20元面值現金禮券一張。

    點擊圖片放大

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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