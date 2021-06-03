▲ 【新冠肺炎】免費新冠肺炎額外保障比較 住院現金每日賠償最高達1,200元

香港驚現變種新冠病毒社區傳播，令政府嚴陣以待，除了強制檢疫，更將幾棟大樓居民隔離，加上變種新冠病毒令全球多地疫情升溫，可見疫情危機未除，變數難定。自新冠肺炎來襲，多間保險公司陸續推出新冠肺炎的免費額外保障，如住院現金、客戶強制隔離現金、豁免等候期、特快理賠等，惠及新舊保單客戶。

截至5月5日，安盛AXA、Blue、藍十字Blue Cross、中銀人壽BOC Life、保柏Bupa、信諾Cigna、恒生Hang Seng、滙豐人壽HSBC Life、泰禾人壽Tahoe、立橋人壽Well Link、萬通保險YF Life及眾安人壽ZA Insure均提供相關的保障項目。10Life就與大家一起分析這些額外保障對受保人的意義。

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住院現金每日賠償最高達1,200元

不少消費者投保醫療保險，是為了於私家醫院求診，以得到較快捷及舒適的醫療服務。但是，新型冠狀病毒乃是傳染病，凡在香港的確診患者均轉介至公立醫院治療，而合資格的香港市民，可於公立醫院免費治療傳染病。對於傳染病，一般醫療保險可發揮的作用相當有限。鑑於疫情來勢洶洶，保險公司亦都齊心抗疫，推出新型冠狀病毒的保障，重點是住院現金，即使受保人入住公立醫院，仍可得到保險公司的住院現金津貼。

【10款免費疫苗副作用保障比較 部分保障期截至6月底：按此】

因應新型冠狀病毒肺炎而發放的住院現金，賠償額通常按日（或按周）計算，在比較時，消費者可留意賠償上限及最長賠償期。新冠肺炎的潛伏期可達14天或更長，加上治療及觀察需時，賠償期自然愈長愈好。上述產品中，恒生提供住院現金每日賠償1,200元，單日金額是眾產品中最高，但總賠償金額上限18,000元 ，即賠償最多15日。而滙豐人壽的住院現金每日賠償1,000元，但賠償日數長達45日，總賠償金額達45,000元，最為闊綽。

強制隔離、確診、身故都有得賠

除了住院現金，部分保險公司亦提供客戶強制隔離保障，以一筆過賠償為主，金額介乎2,000至4,000元。多數保險公司的強制隔離保障，只適用於在隔離營或醫院的強制隔離，只有信諾尊尚醫療保客戶，連強制家居隔離都受保。

部分保險公司更設有診斷賠償，當受保人被確診患上新型冠狀病毒時，就可得到是一筆過賠償，金額介乎10,000至100,000元；有保險公司還提供因新冠病毒導致的身故賠償，金額由180,000至250,000元。

不少保險公司豁免保障等候期，換言之，新投保客戶亦可即時得到新冠肺炎的保障；確診新型冠狀病毒，不少公司的受保人可得特快理賠，快至1天。多數保險公司都將新型冠狀病毒的額外保障免費給予新舊客戶。但亦有保險公司只為新客戶給予額外保障，藉此推高銷售。

【接種新冠疫苗後出現副作用 傳統醫療保險有無得賠？：按此】

購買保險前宜先了解產品特性

綜合上述的額外保障項目，其保障期通常有限，保額亦不算高，但也算是保險公司對客戶的心意。有讀者問，新型肺炎當前，是否需要為新型肺炎的保障而急於買保險呢？其實大家買保險前，要考慮個人需要，並且了解不同保險種類的作用及整體保障，毋須聚焦於新冠肺炎的保障。

醫療保險﹕ 由於患者都被送往公立醫院，醫療保險的賠償額實在有限。但若大家希望在其他疾病（傳染病以外）入住私家醫院，就當然可以考慮。

由於患者都被送往公立醫院，醫療保險的賠償額實在有限。但若大家希望在其他疾病（傳染病以外）入住私家醫院，就當然可以考慮。 危疾保險﹕ 保障僅限於指定疾病，但「肺炎」並不算是危疾。不過，如果新冠肺炎導致嚴重的慢性肺病（Chronic Lung Disease）或末期肺病（End Stage Lung Disease），部分危疾產品就會保障。但最近也有危疾保險加入了傳染病相關的保障。

保障僅限於指定疾病，但「肺炎」並不算是危疾。不過，如果新冠肺炎導致嚴重的慢性肺病（Chronic Lung Disease）或末期肺病（End Stage Lung Disease），部分危疾產品就會保障。但最近也有危疾保險加入了傳染病相關的保障。 人壽保險﹕ 若受保人去世，其受益人可得身故賠償，因新冠肺炎致命亦都受保。值得一提，定期人壽保險保費低，保障高，一年幾百蚊可得百萬保障，助投保人面對世事無常，相信不少人都負擔得起。

常言道，保險是風險轉移的工具。當風險發生了，保險公司就賠償給你，但是，大家更應該避免風險發生，如今疫症當前，大家要注意個人衛生，外出時佩戴口罩或帶備酒精搓手液，經常洗手，避免到人多擠迫的地方，保持社交距離，減少聚會，盡個人之力將風險減至最低。

以上資訊由10Life提供，更新至 2021年5月5日，僅供參考，絕非銷售提議。

【文章來源：10Life；原題：【保險解碼】新型冠狀病毒肺炎的免費額外保障 （2021年5月更新版），已獲授權轉載。】

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