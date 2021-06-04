【消費優惠】卓悅精選生活百貨低至1折起

今期卓悅為大家準備咗瘦身、美粧產品外，更有醫藥用品，精選貨品低至1折起！可以去卓悅門市或者cap圖搵專業代購幫手都得！優惠期至6月9日。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】