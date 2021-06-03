如何追討第三方疏忽致意外損失

假如你不幸因意外而受傷，而意外是由於第三方的疏忽而引致，根據香港法律你有權向第三方提出民事索償以追討損失。

疏忽導致意外 可以追討之損失

當申索人成功證明被告須為其疏忽而負責後，申索人可追討的賠償金額（Damages）便可包括就痛苦、苦難及喪失生活樂趣（Pain, Suffering, Loss of Amenities）在法律上應得的賠償、醫療費用、以及因傷亡而造成對收入的損失和未來之工作能力的損失等。

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但要留意的是，根據香港法例第347章《時效條例》（Limitation Ordinance），如果申索人希望根據民事侵權法為被告的疏忽進行索償，他必須在意外發生後的3年內入禀提出民事訴訟；而假如原告人因意外逝世，年期限制為意外發生後的2年內，否則申索人或會被法庭拒絕索償申請。

申索人如何準備疏忽索償

在意外發生後，申索人應儘快報警尋求協助，並配合警方落口供，有必要時要到醫院驗傷確認傷勢，以為往後的申索事項提供證據基礎。因此，即使申索人只是受到輕傷，他亦應盡快到公立醫院或私家診所尋求協助，因為在未確定傷勢前申索人可能因延誤求醫而阻礙治療的黃金時間，因而影響未來索償時就傷勢需付責任的百分比。申索人同時可蒐集有關意外的證據，例如圖片、醫療報告、醫藥費用證明等。

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另外，申索人在未獲得任何法律意見前，應避免簽署任何僱主或保險公司就意外相關的文件，因為這些文件有機會會影響申索人之追討損失權利。

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