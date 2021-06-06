【健康增值】高糖飲食問題多　增患高血糖及糖尿病風險（附9種有營食物）

▲ 【健康增值】高糖飲食問題多 增加患高血糖及糖尿病風險（附9種有營食物）

吃了不潔、不當的食物，輕則肚皮受苦、長期則可能有礙健康致病。美國有線電視新聞網（CNN）一則專題報道，就哪些食物可以使我們保持健康、哪些食物實際上會導致疾病作深入討論，是不少人關心的話題。

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眾所周知，不健康飲食習慣通常與吃太多富含糖、鹽和不健康脂肪的超加工食物有關。兒科神經內分泌學家Dr. Robert Lustig在新書《代謝：加工食物、營養和現代醫學的誘餌和謊言》中，探討了加工食物如何導致肥胖和糖尿病等疾病的大流行。

高糖飲食問題多

Lustig一直在進行預防兒童肥胖的相關研究，他指，加工食物中加入的糖份愈多，令人造成糖癮外，也會引起脂肪肝，從而導致胰島素阻抗及代謝綜合症問題。胰島素阻抗是指細胞對正常數量的胰島素反應不良，使血液中葡萄糖無法有效被利用，長期惡性循環可造成高血糖及糖尿病。

市面上食物種類林林總總，如何區分令人上癮的加工食物和其他種類的食物，例如罐裝豆類和冷凍蔬菜算不算加工食物？Lustig引用了巴西的NOVA食物分類系統，舉蘋果為例，第一類食物是無污染食物，例如原個蘋果；第二類是以機械分散切割的食物，如蘋果片；第三類是去除或添加某些成分，如蘋果醬；第四類是破壞食物的基質並將該成分添加到其他食物中，例如蘋果批，通常是去除纖維，並添加了大量糖份，這類屬於超加工食物類別。

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減糖減脂肪肝

為證明糖份與糖尿病之間的關係，他與研究人員於2013年，分析了3個跨越10年研究的數據項目，如果每人每天多攝入150卡路里的熱量，糖尿病的患病率將上升0.1%。

他在一項隨機對照研究中，從43名患有代謝綜合症的兒童的飲食中剔除了糖份，用澱粉代替了糖，此舉竟可每天減少約400卡路里的攝取，這些沒有加糖的食物，令孩子保持體重穩定。10天後，受訪兒童的代謝問題及健康都獲得改善，研究人員測量了他們的皮下脂肪、內臟脂肪和肝臟脂肪，發現他們皮下脂肪沒有改變，因為他們沒有減肥，內臟脂肪（腹部脂肪）則下降了7%，肝臟脂肪最有效果，下降了22%。

■9種有營食物推介■

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作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：加工食物如何引發 與飲食有關的疾病（收費文章）】

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